Предавшую мужа Повереннову настигла расплата: Николаев бросил ради Овсиенко

Дарья Повереннова два года находилась в отношениях с коллегой по цеху Валерием Николаевым. По словам актрисы, на этот роман она смотрела сквозь розовые очки, отказываясь замечать появившиеся проблемы.
Николаев постоянно уезжал в длительные командировки за рубеж. Дарья и Валерий долго бывали в разлуке. Роман развивался не так, как того хотела актриса. Между тем Повереннова надеялась, что со временем ситуация выправится. По мнению знаменитости, она должна была открыто говорить возлюбленному о переживаниях.
Однажды Валерий Николаев пригласил Дарью Повереннову в ресторан, где рассказал, что у него появилась другая – певица Татьяна Овсиенко. "Было тяжело, и боль ушла не сразу", – поведала артистка.
Повереннова решила, что так провидение наказывает ее за предательство супруга. "Были мысли о бумеранге. Ведь я бросила мужа ради Николаева", – отметила Дарья. Знаменитость считает, что все в жизни требует расплаты.
Обиды на разлучницу актриса не держит. Повереннова считает Овсиенко потрясающей женщиной, которую уважают на эстраде. Дарья лично знакома с Татьяной.
Напомним, Дарья Повереннова была замужем за Александром Жигалкиным. В этих отношениях артистка родила дочь Полину.
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