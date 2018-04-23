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Апрель 23, 2018
просмотры: 123

Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода

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В Москве в рамках 40-го Московского международного кинофестиваля состоялась премьера приключенческой ленты "Танки" режиссера Кима Дружинина. По красной дорожке прошлись гости премьеры: актеры Юрий Колокольников, Дарья Повереннова, Наталья Лесниковская, Данила Якушев, Елена Захарова, Анна Чурина, телеведущий Петр Романов и многие другие. особое внимание привлек к себе популярный актер Андрей Гайдулян. Некоторое время назад поборовший онкологическое заболевание артист вышел в свет с привлекательной брюнеткой. Говорят, эта девушка утешила звезду сериала "СашаТаня" после тяжелого развода.

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