Больной раком актер показал новую возлюбленную после развода

В Москве в рамках 40-го Московского международного кинофестиваля состоялась премьера приключенческой ленты "Танки" режиссера Кима Дружинина. По красной дорожке прошлись гости премьеры: актеры Юрий Колокольников, Дарья Повереннова, Наталья Лесниковская, Данила Якушев, Елена Захарова, Анна Чурина, телеведущий Петр Романов и многие другие. особое внимание привлек к себе популярный актер Андрей Гайдулян. Некоторое время назад поборовший онкологическое заболевание артист вышел в свет с привлекательной брюнеткой. Говорят, эта девушка утешила звезду сериала "СашаТаня" после тяжелого развода.