Небольшой торт и стенгазеты: скромная свадьба Дарьи Поверенновой и миллионера

Избранником 48-летней знаменитости стал 57-летний миллионер Андрей Шаронов. Новоиспеченный муж Дарьи Поверенновой руководит бизнес-школой "Сколково".
О радостном событии артистка сообщила в личном "Инстаграм". Повереннова написала, что состоит в отношениях с Шароновым почти восемь лет. Также Дарья опубликовала видеозаписи с банкета, который прошел 13 февраля. Торжество показалось скромным.
Андрей и Дарья собрали родственников и друзей в Сколкове, в Forum Restaurant & Bar. В заведении минималистичный интерьер, красивый вид из панорамных окон и европейская кухня.
Первый танец молодых прошел под живую музыку. Повереннова и Шаронов вместе разрезали небольшой двухъярусный торт, а также сообща поработали в качестве ведущих. Гостям торжества было некогда скучать – жених и невеста придумали насыщенную развлекательную программу. Например, присутствующие создавали собственные стенгазеты.
Отметим, для Андрея Шаронова это второй брак. Предприниматель овдовел в 2012 году. Супруга бизнесмена скончалась от инсульта. От этого союза у Андрея остались дети – Дарья и Никита.
Дарья Повереннова, в свою очередь, была замужем за коллегой по цеху Александром Жигалкиным. Эти отношения длились десять лет. Дарья родила Александру дочь Полину.
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