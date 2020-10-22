Мечущаяся между сыновьями Такшина из "Не родись красивой" выбилась из сил

Звезда сериала "Не родись красивой" вынуждена осваивать школьную программу вместе с отпрысками. Юлия Такшина рассказала, как ее дети учились на удаленке.

Артистка воспитывает двоих сыновей – 12-летнего Ивана и 10-летнего Федора. Отцом мальчишек является известный актер Григорий Антипенко. Звезды сериала "Не родись красивой" развелись в 2012 году.

"Из-за нынешних ограничений младший сын Федор будет очно ходить в школу, он в пятом классе, а вот Иван – нет", – сказала Такшина в свежем интервью.

Актриса с содроганием вспоминает первую волну пандемии, когда оба ее ребенка учились дома. Юлия Такшина не отходила от наследников. Знаменитость помогала детям с онлайн-обучением и выполнением домашних заданий. Как оказалось, Иван и Федор в этих вопросах не самостоятельны.

Юлии пришлось развести отпрысков по разным комнатам. Такшина металась между сыновьями, пытаясь контролировать процесс. "Возвращаешься к первому, а он, где угодно, но не на уроке: отключает звук и занимается какими-то своими делами", – посетовала звезда сериала "Не родись красивой".

Актриса завидует тем, кто на самоизоляции смог посвятить время себе, посмотреть сериалы и почитать. Сама артистка с утра до вечера крутилась как белка в колесе. В десять вечера знаменитость падала в кровать без сил. По словам Такшиной, карантин для нее – это период принятия ситуации.

Периодически звезде сериала "Не родись красивой" помогает мама, которая живет по соседству. Женщина заботится о внуках, пока ее дочь на съемках. Юлия Такшина благодарна родителям за поддержку.