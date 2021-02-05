"Нашел, что дальше делать?": заподозривший измену избранник устроил слежку за Банщиковой из "Ищейки"

По словам артистки, она никогда не шпионила за возлюбленными, между тем сама была объектом пристального наблюдения. Избранник очень ревновал Анну Банщикову и пытался убедиться в ее верности. Звезда сериала "Ищейка" отметила, что это не приносило ей особого дискомфорта.
Сама Банщикова привыкла доверять тем, кого любит. За близкими она никогда не следила. Артистка считает, что расстояние и разлука, наоборот, укрепляют отношения.
Всем тем, кто не может удержаться от соблазна пуститься по следу, актриса "Ищейки" посоветовала заняться собственной жизнью. Банщикова уверена, что постоянное наблюдение только отдалит партнера. Отправившись по ложному пути можно совершить непоправимые ошибки.
"Допустим, ты нашла кого-то или нашел, и что дальше делать? А дальше все уже, и жизни нет и смысла нет", – рассудила звезда сериала "Ищейка".
Анна Банщикова не стала уточнять, в каких именно отношениях за ней следили. Сейчас артистка замужем за юристом Всеволодом Шахановым. Пара воспитывает троих детей – Михаила, Александра и Марию. Знаменитое семейство живет на две страны – в России и в США.
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