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Сериалы

"Колдовское озеро", "Ищейка" и еще 3 ярких сериала с Анной Банщиковой к ее дню рождения

Анна Банщикова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
24 января день рождения празднует одна из самых народных актрис российского кинематографа. Фильмография Анны Банщиковой насчитывает более 90 работ, а зрители любят ее за женственность и обаяние. Мы предлагаем вам вспомнить самые яркие работы артистки и вновь убедиться в ее таланте и профессионализме. Приятного просмотра!
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Колдовское озеро (2018)

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Ищейка – 4 сезон (сериал)

В этом мистическом детективном сериале героиня Анны Банщиковой Вика, еще будучи подростком, упала в колдовское озеро в "ночь утопленницы". Согласно легенде, именно в эту ночь много лет назад дочь помещика покончила жизнь самоубийством от несчастной любви, и теперь девушки, оказавшиеся в озере в это время, обречены на одиночество на всю оставшуюся жизнь. Сможет ли Вика жить вопреки мистическим пророчествам и наконец обрести свою любовь? С этим и другими сериалами из подборки можно ознакомиться в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

Ищейка (2018)

Детектив стал российской адаптацией американского сериала "The Closer". В центре сюжета – подполковник Александра Кушнир (Анна Банщикова), которую за блестяще раскрытые дела назначают начальником уголовного розыска небольшого курортного городка Дивногорск. Эта история о том, что если по-настоящему любить свое дело, то любые трудности в виде упрямых подчиненных и запутанных дел окажутся по плечу.

Бабочки и птицы (2019)

Стоит ли спасать брак, если вас не связывает ничего, кроме совместного бизнеса? У Ольги (в исполнении Анны Банщиковой) и Андрея (Максим Дрозд) давно проблемы в семье, сын Миша вырос, а любовь, кажется, исчезла вовсе. Зрителям предстоит узнать, смогут ли герои обрести счастье на стороне, или же все-таки им удастся воскресить давно забытые чувства друг к другу после того, как их сын оказывается втянут в темную криминальную историю.

Что скрывает любовь (2010)

После потери общего ребенка Георгий понял, что давно не любит жену Лену, но все же не смог оставить ее одну после всего пережитого. Он устраивает супругу в свою компанию, где Елена в первый же рабочий день знакомится и заводит дружбу с его любовницей. Кому же может понравиться такое положение дел? Все, возможно, обошлось бы, но вот Елене присылают доказательства измены мужа, а на следующий день любовницу Альбину находят мертвой. Роль Елены в этой многосерийной ленте исполнила Анна Банщикова.

Непридуманная жизнь (2015)

Драматичный сериал, рисующий портрет целой эпохи. История, рассказанная в многосерийной ленте, происходит в 50-90-х годах прошлого века. Отец главной героини был убит в сталинских лагерях, а мама не сумела пережить горя и скончалась. Оставшись сиротой, Катя пыталась обрести счастье: она находила любовь, разочаровывалась и начинала все заново, а героиня Анны Банщиковой ей в этом помогала. Как же сложилась судьба девушки?

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Автор: 24 января 2021, 08:04

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