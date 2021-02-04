"Они ждут моей смерти!": Мельниковой из сериала "Улицы разбитых фонарей" необходимо завещание

Актриса прославилась благодаря сериалу "Улицы разбитых фонарей". В свое время Анастасия Мельникова сутки напролет проводила на площадке теленовеллы в образе следователя Анастасии Абдуловой.
Знаменитость много работала, чтобы накопить на квартиру. Труд и терпение Мельниковой были вознаграждены – она смогла приобрести просторные апартаменты в центре Санкт-Петербурга. Из жилища знаменитости открывается отличный вид – окна выходят на храм Спаса на Крови. Роскошную жилплощадь звезда "Улиц разбитых фонарей" делит с 18-летней дочерью и собакой.
Мария – единственный ребенок Анастасии. Мельникова родила наследницу в 2002 году – в самый разгар съемок теленовеллы. Все, что успеет заработать, артистка оставит дочери. Знаменитость спокойно говорит о необходимости завещания.
В студии программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ Анастасия Мельникова откровенно поговорила об этом с ведущей Лерой Кудрявцевой. "Ах, завещание! Они ждут моей смерти!" – высмеяла звезда "Улиц разбитых фонарей" тех, кто боится затрагивать такие темы.
По словам Леры Кудрявцевой, актриса не пыталась из себя что-то строить. Телеведущая назвала Мельникову "живой и настоящей", дескать, это редкие качества для актрисы.
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