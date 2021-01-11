Слегли обе: появились тревожные новости о состоянии звезды "Улиц разбитых фонарей" и ее дочери

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" поделилась тревожными новостями. Актриса Анастасия Мельникова находится под наблюдением врачей.

51-летняя актриса заразилась коронавирусной инфекцией. По словам Анастасии Мельниковой, опасную заразу подхватила и ее 18-летняя дочь Мария.

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и ее наследница ответственно самоизолировались. Анастасия и Мария выполняют все предписания медиков. "Лечимся и не теряем оптимизма, не паникуем", – написала актриса в соцсетях.

Мельникова с сожалением заметила, что какое-то время не сможет полноценно трудиться. Некоторое время актриса не будет отвечать на звонки. Напомним, в 2011 году звезда сериалов была избрана в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Анастасия Мельникова напомнила поклонникам о необходимости соблюдения мер безопасности. Звезда верит, что в скором времени ситуация изменится к лучшему.

Напомним, Мария – единственная дочь Анастасии. Летом 2020 года девушке исполнилось 18 лет. Говорить об отце наследницы Мельникова отказывается, его имя до сих пор неизвестно. В одном из интервью звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" рассказала, что была на шестом месяце беременности, когда избранник оставил ее.