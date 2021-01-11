Появились свежие данные о состоянии звезды "Улиц разбитых фонарей" и ее дочери

Артистка заразилась коронавирусной инфекцией. От коварного недуга также слегла 18-летняя дочь Анастасии Мельниковой – Мария.
Журналисты связались со звездой сериала Улицы разбитых фонарей". Репортерам Мельникова сообщила, что уже чувствует себя лучше, однако общая слабость пока никуда не делась. По словам Анастасии, у нее пока проявляются все симптомы недуга.
Сейчас актриса и ее единственная наследница находятся на самоизоляции. Завтра, как сообщила Мельникова, их навестят медики. Врачи должны взять контрольный мазок на COVID-19.
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" поблагодарила поклонников за внимание и беспокойство. Актриса полагает, что проведет на больничном как минимум еще неделю.
Ранее в соцсетях Анастасия Мельникова сетовала, что не может работать из-за болезни. Актриса является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Напомним, народная артистка России Лариса Луппиан сделала прививку от коронавируса. Супруга Михаила Боярского сообщила, что укол был безболезненным. После получения вакцины актриса чувствует себя хорошо.
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