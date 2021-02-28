"Лишнего больше нет": Дарья Мороз подвела итоги недельного голодания

Артистка обратилась к профессиональным диетологам, чтобы довести фигуру до совершенства и поправить здоровье. Целую неделю Дарья Мороз питалась по специальной программе.

Звезда сериала "Содержанки" следит за здоровьем, старается оставаться стройной, поддерживая себя в форме. Ради собственного благополучия Дарья Мороз решилась на важный шаг — легла в клинику, где целую неделю выполняла предписания врачей. Медики подобрали для актрисы методику лечебного голодания, чтобы ее организм очистился от нежелательных компонентов. Недавно артистка завершила этот оздоровительный курс и сообщила фанатам его итоги.

За неделю лечебного голодания звезде удалось эффективно похудеть — она сбросила целых четыре килограмма. При этом артистка заявила: голодом ее не морили, а даже наоборот, просто пища была правильной и полезной. Женщина уверена — вес, который она потеряла, явно был лишним.

Поклонники Дарьи Мороз высоко оценили результат, который обнародовала знаменитость. Они оставили в комментариях теплые слова, советы для кумира и задали интересующие вопросы. Многим подписчикам артистка ответила. "На этом и стоит остановиться, лишнего точно больше нет, честно", "Вот что значит правильное питание в правильном месте", " Круто, я очень рада, за Вас. Мне бы тоже скинуть, сила воли куда-то пропала", "Респект вам, Дарья!", "Прекрасно выглядите", — выразились пользователи Сети.

