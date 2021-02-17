"Бог сжалился над нами": Васильева взмолилась после слов о крайней нужде

На днях актриса выступила с заявлением. В эфире популярного телевизионного шоу Татьяна Васильева сообщила, что десять месяцев сидела без работы – всему виной COVID-19. По словам знаменитости, за это время она и ее великовозрастные отпрыски "проели квартиру". Дескать, она вынуждена содержать не только себя, но и взрослых детей.
Васильева сказала журналистам, что из-за нужды даже готова сменить профессию. Например, она могла бы разносить пиццу или убирать дома. Слова Татьяны Григорьевны стали резонансными. В Сети активно обсуждали финансовое положение звезды кино и сериалов.
В свежем интервью Татьяна Васильева призналась, что немного сгустила краски. "Все вышеперечисленное, скорее, было сказано, как шутка", – поведала она. Заявление артистки не было криком отчаяния, как многие подумали.
Между тем Васильева подчеркнула, что актеры в пандемию действительности оказались в сложной ситуации. Сама Татьяна Григорьевна недавно впервые за год отправилась на гастроли с постановкой "Ловушка для мужа". За время коронавирусных ограничений, по словам знаменитости, много проектов, в которых она должна была принять участие, канули в лету.
Актеры, уверена Татьяна Васильева, больше всех пострадали от пандемии. "Надеюсь, что Бог сжалился над нами", – взмолилась актриса.
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