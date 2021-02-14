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Нехватка денег: Татьяна Васильева записалась в ряды разносчиков пиццы

Нехватка денег: Татьяна Васильева записалась в ряды разносчиков пиццы

Татьяна Васильева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внезапно нагрянувшая пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по кошельку представителей шоу-бизнеса. В их числе оказалась звезда сериала "Сваты". Татьяна Васильева задумывается о всевозможных подработках.
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73-летняя актриса перестала скрывать свою личную жизнь. Известно, что женщина является главной в семье и обеспечивает всех родственников. Она всю жизнь материально помогала дочери, сыну и не скупилась на мелочи для внуков.

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Однако бушующий COVID-19 внес свои коррективы в привычный образ жизни Татьяны Васильевой. Звезда на некоторое время осталась без работы. Все попытки приобрести квартиры за несколько месяцев до полного локдауна обернулись крахом. Очевидно, что планы артистки не были осуществлены.

"Квартиру мы уже "проели". Я не работала 10 месяцев. Сердце болит только за детей, внуков. Расходы есть – прихода нет. Думала пиццу разносить, убирать квартиры – я это хорошо делаю. В такси не могу, водить машину – не мое", – рассказала звезда.

Стоит отметить, что Татьяна Василева уже отказалась от пластики и поддерживает свою молодость лишь частыми походами к косметологу. О финансовом положении актрисы ходили различные слухи. Поговаривали, что в прошлом году она приобрела две квартиры стоимостью 30 миллионов рублей.

По словам артистки, это некое вложение в счастливое будущее ее внуков. Сейчас же Васильевой пришлось затянуть пояс потуже и приземлиться. В одном из интервью Татьяна заявляла, что недвижимость для нее – барахло. Ведь до пандемии она зарабатывала в три раза больше.

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Автор: 14 февраля 2021, 15:01 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость614339
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Да пусть бы пошла. Ничего зазорного здесь нету
Гость623500
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Кокетство,уважаемая!Люблю эту актрису,но,в данном случае она лукавит.Знает,что выглядит очень хорошо для своих лет,вот и нашла повод лишний раз покрасоваться перед почитателями!Не важно,средство безобидное.Браво!
Гость617467
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Сыну и дочери купила квартиры в престижных районах Москвы,внукам дарит дорогие подарки.Вконец оборзела,настолько привыкла к миллионным расходам,что берега потеряла,но от пластических операций отказываться не хочет.
Гость607805
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Смешно читать, двое <цензура> детей, а старушка-мамочка в разносчицы пиццы.За что боролась...
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