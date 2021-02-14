Нехватка денег: Татьяна Васильева записалась в ряды разносчиков пиццы

Внезапно нагрянувшая пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по кошельку представителей шоу-бизнеса. В их числе оказалась звезда сериала "Сваты". Татьяна Васильева задумывается о всевозможных подработках.

73-летняя актриса перестала скрывать свою личную жизнь. Известно, что женщина является главной в семье и обеспечивает всех родственников. Она всю жизнь материально помогала дочери, сыну и не скупилась на мелочи для внуков.

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Однако бушующий COVID-19 внес свои коррективы в привычный образ жизни Татьяны Васильевой. Звезда на некоторое время осталась без работы. Все попытки приобрести квартиры за несколько месяцев до полного локдауна обернулись крахом. Очевидно, что планы артистки не были осуществлены.

"Квартиру мы уже "проели". Я не работала 10 месяцев. Сердце болит только за детей, внуков. Расходы есть – прихода нет. Думала пиццу разносить, убирать квартиры – я это хорошо делаю. В такси не могу, водить машину – не мое", – рассказала звезда.

Стоит отметить, что Татьяна Василева уже отказалась от пластики и поддерживает свою молодость лишь частыми походами к косметологу. О финансовом положении актрисы ходили различные слухи. Поговаривали, что в прошлом году она приобрела две квартиры стоимостью 30 миллионов рублей.

По словам артистки, это некое вложение в счастливое будущее ее внуков. Сейчас же Васильевой пришлось затянуть пояс потуже и приземлиться. В одном из интервью Татьяна заявляла, что недвижимость для нее – барахло. Ведь до пандемии она зарабатывала в три раза больше.