Сценаристы попали в цель: посмотревший сериал "Корона" принц Гарри высказался

По словам 36-летнего внука Елизаветы II, в целом картина верно передает то, под каким давлением находятся члены королевской семьи. Между тем принц Гарри отметил, что не все сказанное в сериале «Корона» является правдой. Многие факты трактуются крайне свободно, да и создатели телепроекта никогда не обещали абсолютной достоверности.
Августейший отпрыск иронично отметил, что истории в «Короне» нравятся ему больше, чем слухи, которые сочиняет о его семье пресса. На взгляд Гарри, сценаристы точно попали в цель, продемонстрировав, что для монархов служение и долг важнее, чем собственная семья.
Герцог Сассекский не будет выступать против, если в следующих сезонах сериала «Корона» уделят внимание и его персоне. Принц Гарри хотел бы отдать эту роль Дэмиану Льюису.
Отметим, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл сотрудничают с сервисом Netflix. Внук королевы заключил с компанией контракт на производство контента.
Отметим, что на родине принца в «Великобритании» четвертый сезон сериала «Корона» спровоцировал скандал. В этой части зрителям напомнили о непростых отношениях принца Чарльза и принцессы Дианы. Первого претендента на престол выставили не в самом лучшем свете.
В Букингемском дворце пришли к выводу, что Netflix наносит вред британской монархии и лично Чарльзу. Министерство культуры страны призвало создателей сериала «Корона» добавить комментарий в титры о том, что все показанное вымысел. Главы Netflix ответили отказом.
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