"Ужасно романтичные": замужняя Мельникова заявила о новых отношениях

Звезда сериала "Папины дочки" сделала неожиданное признание. Дарья Мельникова напугала поклонников.

"Совсем недавно у меня начались отношения..." – заявила внезапно артистка. Дарья Мельникова не стала долго держать интригу и следом сообщала, что влюбилась в архитектуру старой Москвы.

Звезда сериала "Папины дочки" обрела новую страсть после нескольких лет жизни в центре города. Теперь Дарья может часами бродить по улочкам, переулкам и рассматривать старые строения. "Обывательские, конечно, но ужасно романтичные", – поведала звезда.

Еще недавно Мельникова была уверена, что экскурсии по столице интересны только пожилым. Теперь же узнавать об архитектуре – наслаждение и счастье для актрисы.

Дарья Мельникова добавила также, что у этой ее новой страсти есть побочный эффект – она возненавидела хрущевки. Незамысловатость и серость панельных многоэтажек вызывает у артистки тоску.

Отметим, ранее звезда сериала "Папины дочки" опровергла слухи о проблемах в браке. Дарья Мельникова уверила, что ее отношениям с Артуром Смольяниновым ничего не угрожает.

Между тем актриса не стала скрывать, что она и ее супруг прошли через период кризиса. От развода знаменитостей спасло появление второго ребенка. Дарья Мельникова почувствовала себя родителем только после вторых родов.