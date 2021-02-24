"Ужасно романтичные": замужняя Мельникова заявила о новых отношениях

"Совсем недавно у меня начались отношения..." – заявила внезапно артистка. Дарья Мельникова не стала долго держать интригу и следом сообщала, что влюбилась в архитектуру старой Москвы.
Звезда сериала "Папины дочки" обрела новую страсть после нескольких лет жизни в центре города. Теперь Дарья может часами бродить по улочкам, переулкам и рассматривать старые строения. "Обывательские, конечно, но ужасно романтичные", – поведала звезда.
Еще недавно Мельникова была уверена, что экскурсии по столице интересны только пожилым. Теперь же узнавать об архитектуре – наслаждение и счастье для актрисы.
Дарья Мельникова добавила также, что у этой ее новой страсти есть побочный эффект – она возненавидела хрущевки. Незамысловатость и серость панельных многоэтажек вызывает у артистки тоску.
Отметим, ранее звезда сериала "Папины дочки" опровергла слухи о проблемах в браке. Дарья Мельникова уверила, что ее отношениям с Артуром Смольяниновым ничего не угрожает.
Между тем актриса не стала скрывать, что она и ее супруг прошли через период кризиса. От развода знаменитостей спасло появление второго ребенка. Дарья Мельникова почувствовала себя родителем только после вторых родов.
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