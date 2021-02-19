Трусы не замечены: Мельникова в прозрачном пеньюаре обнажила зад

Знаменитость продемонстрировала небольшое видео, снятое в студии. В кадре артистка меняет позы под музыку. Дарья Мельникова облачена в черный прозрачный пеньюар свободного кроя.
Наряд звезды серила "Папины дочки" заинтриговал подписчиков. Пользователи Сети принялись угадывать, есть ли под тонкой тканью платья нижнее белье. В танце Мельникова высоко задрала юбку, обнажив ягодицы. Трусы на теле не были замечены.
"Это я встаю среди ночи... почитать директ", - прокомментировала ролик Дарья. Знаменитость в шутку отметила, что получила сообщение от Владимира Маяковского и процитировала фрагмент его стихотворения "Люблю".
"Смело, свежо и эротично! Все как мы любим", – отреагировали на пост звезды сериала "Папины дочки" подписчики. Пользователям Сети ролик показался пикантным, провокационным и загадочным.
Как писали "Дни.ру", ранее Дарья Мельникова исподтишка сняла Кристину Асмус на видео пока та переодевалась. Знаменитости вместе работают в Театре имени Ермоловой. Актрисы заняты в спектакле "Текст".
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