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Трусы не замечены: Мельникова в прозрачном пеньюаре обнажила зад

Трусы не замечены: Мельникова в прозрачном пеньюаре обнажила зад

Дарья Мельникова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Папины дочки" предстала в необычном образе. 29-летняя Дарья Мельникова поучаствовала в необычной съемке.
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Знаменитость продемонстрировала небольшое видео, снятое в студии. В кадре артистка меняет позы под музыку. Дарья Мельникова облачена в черный прозрачный пеньюар свободного кроя.

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Наряд звезды серила "Папины дочки" заинтриговал подписчиков. Пользователи Сети принялись угадывать, есть ли под тонкой тканью платья нижнее белье. В танце Мельникова высоко задрала юбку, обнажив ягодицы. Трусы на теле не были замечены.

"Это я встаю среди ночи... почитать директ", - прокомментировала ролик Дарья. Знаменитость в шутку отметила, что получила сообщение от Владимира Маяковского и процитировала фрагмент его стихотворения "Люблю".

"Смело, свежо и эротично! Все как мы любим", – отреагировали на пост звезды сериала "Папины дочки" подписчики. Пользователям Сети ролик показался пикантным, провокационным и загадочным.

Как писали "Дни.ру", ранее Дарья Мельникова исподтишка сняла Кристину Асмус на видео пока та переодевалась. Знаменитости вместе работают в Театре имени Ермоловой. Актрисы заняты в спектакле "Текст".

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Автор: 19 февраля 2021, 11:00 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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