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"Нижняя часть свое отработала": Нагиев сообщил о климаксе Бондарчука

"Нижняя часть свое отработала": Нагиев сообщил о климаксе Бондарчука

Дмитрий Нагиев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Дмитрий Нагиев обладает потрясающим чувством юмора. Артист в очередной раз продемонстрировал талант шутника.
прочитано 619 раз

Дмитрий Нагиев и режиссер Федор Бондарчук давно знакомы. Звезды кино вместе снимались в сериале "Кухня". В ситкоме кинематографист играл самого себя.

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В личном микроблоге Дмитрий Нагиев опубликовал свежее селфи. В кадре актер позирует с Федором Бондарчуком. Вид у знаменитостей немного отрешенный. Федор положил лысую голову на плечо безволосому Дмитрию.

"Семья староверов", – прокомментировал фото артист. Нагиев отметил, что давно усвоил постулат о счастье, которое любит тишину, поэтому снимок вышел без звука. По словам Дмитрия, он и его товарищ отточили талант и отсрочили надвигающийся климакс. Артист добавил, что может показать только "верхнюю часть" туловищ, так как над их "нижними" ведутся работы.

Подписчики с удовольствием поддержали Дмитрия Нагиева. "Нижняя часть свое отработала", "Склероз и климакс", "Думаю и нижняя часть на зависть всем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Еще Гошы Куценко не хватает", – отмечали пользователи Сети.

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Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal)

Напомним, не так давно Дмитрий Нагиев снимался в Объединенных Арабских Эмиратах. Артист работал в сериале "Нагиев на каникулах". По словам знаменитости, в перерывах между дублями он умудрялся наслаждаться солнцем и морем. Входить в кадр артисту вообще не хотелось.

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Автор: 26 февраля 2021, 11:51 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как менялся Дмитрий Нагиев

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