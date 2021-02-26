"Нижняя часть свое отработала": Нагиев сообщил о климаксе Бондарчука

Дмитрий Нагиев и режиссер Федор Бондарчук давно знакомы. Звезды кино вместе снимались в сериале "Кухня". В ситкоме кинематографист играл самого себя.
В личном микроблоге Дмитрий Нагиев опубликовал свежее селфи. В кадре актер позирует с Федором Бондарчуком. Вид у знаменитостей немного отрешенный. Федор положил лысую голову на плечо безволосому Дмитрию.
"Семья староверов", – прокомментировал фото артист. Нагиев отметил, что давно усвоил постулат о счастье, которое любит тишину, поэтому снимок вышел без звука. По словам Дмитрия, он и его товарищ отточили талант и отсрочили надвигающийся климакс. Артист добавил, что может показать только "верхнюю часть" туловищ, так как над их "нижними" ведутся работы.
Подписчики с удовольствием поддержали Дмитрия Нагиева. "Нижняя часть свое отработала", "Склероз и климакс", "Думаю и нижняя часть на зависть всем (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Еще Гошы Куценко не хватает", – отмечали пользователи Сети.
Напомним, не так давно Дмитрий Нагиев снимался в Объединенных Арабских Эмиратах. Артист работал в сериале "Нагиев на каникулах". По словам знаменитости, в перерывах между дублями он умудрялся наслаждаться солнцем и морем. Входить в кадр артисту вообще не хотелось.
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