Бондарчук преподнес возлюбленной неприлично дорогой подарок

Судя по фотографиям в "Инстаграм", в настоящий момент 29-летний сын Федора Бондарчука отдыхает вместе с избранницей Валерией Станкевич за границей. Недавно Сергей опубликовал снимок, на котором позирует лежа на шезлонге. В кадр также попали губы его возлюбленной.
Также наследник прославленного режиссера решил похвастаться роскошным аксессуаром, который он приобрел для избранницы. При просмотре видео, которое Сергей снял в одном из известных ювелирных салонов, поклонники смогли разглядеть кольцо из белого золота с бриллиантами и крупным сапфиром. Стоимость такого украшения может достигать 300 тысяч рублей.
Стоит отметить, что Валерия хранит личную жизнь втайне от подписчиков своего инстаграм-аккаунта. Девушка не публикует совместные снимки с возлюбленным. Поэтому очевидно, что она не поделится своей реакцией на дорогой подарок с поклонниками.
Напомним, Сергей – единственный сын Федора и Светланы Бондарчук. Он появился на свет в ноябре 1991 года. У режиссера и модели также есть дочь Варвара. Пара развелась в 2016-ом. Через три года Федор Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой.
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