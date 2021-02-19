Бондарчук преподнес возлюбленной неприлично дорогой подарок

Сын Федора Бондарчука, кажется, решил связать себя узами брака. Сергей показал поклонникам подарок, который говорит о его возвышенных чувствах к избраннице.

Судя по фотографиям в "Инстаграм", в настоящий момент 29-летний сын Федора Бондарчука отдыхает вместе с избранницей Валерией Станкевич за границей. Недавно Сергей опубликовал снимок, на котором позирует лежа на шезлонге. В кадр также попали губы его возлюбленной.

Также наследник прославленного режиссера решил похвастаться роскошным аксессуаром, который он приобрел для избранницы. При просмотре видео, которое Сергей снял в одном из известных ювелирных салонов, поклонники смогли разглядеть кольцо из белого золота с бриллиантами и крупным сапфиром. Стоимость такого украшения может достигать 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Валерия хранит личную жизнь втайне от подписчиков своего инстаграм-аккаунта. Девушка не публикует совместные снимки с возлюбленным. Поэтому очевидно, что она не поделится своей реакцией на дорогой подарок с поклонниками.

Напомним, Сергей – единственный сын Федора и Светланы Бондарчук. Он появился на свет в ноябре 1991 года. У режиссера и модели также есть дочь Варвара. Пара развелась в 2016-ом. Через три года Федор Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой.