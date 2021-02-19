Почему Волкова из "Ворониных" отказалась брать фамилию мужа

Звезда сериала "Воронины" считает, что женщина не обязана брать фамилию избранника. Екатерина Волкова рассказала о личном.

Знаменитость замужем за танцором Андреем Карповым 11 лет. У пары есть девятилетняя дочь Елизавета.

По словам Екатерины Волковой, к моменту замужества она уже была известной. Публичность не позволила ей взять фамилию избранника. Артистка не видит в этом ничего страшного, так как женщины не обязаны соглашаться на эти перемены. Волкова добавила также, что ее дочь носит фамилию папы – Карпова.

Звезда сериала "Воронины" за годы супружества поняла, что идеальных семей не бывает. Настоящий брак начинается, когда спадает флер влюбленности. Проблемы испытывают супругов на прочность. В итоге к счастливой семейной жизни приходят только те, кто умеет преодолевать трудности, работать над собой и уважать партнера.

По словам Екатерины Волковой, до похода в ЗАГС ее взгляды на семейную жизнь были несколько наивными. Годы спустя актрисе все видится иначе. Звезда сериала "Воронины" готова меняться ради счастья своих близких. Екатерина надеется, что ее супруг Андрей также готов идти ей навстречу.