Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Пятница
19 февраля
Лента новостей
13:53
Сморщенная Утяшева повергла в шок своим видом
13:51
Стало известно о новой угрозе роста цен на продукты
13:37
Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи для мужа, папы и брата
13:28
Шепелев опустился до хамства после слов об увольнении: Дебилы!
13:27
Ложь и неуважение: Манукян сделал громкое заявление об отношениях
13:24
Почему Волкова из "Ворониных" отказалась брать фамилию мужа
13:24
Почему американские СМИ закрыли глаза на преступление хоккеиста Панарина
13:23
Названа причина задымления в Большом театре
13:16
При взрыве в Воронежской области пострадали люди
13:09
Известная певица заявила об отношениях с Нагиевым
12:49
Операция на сердце и проблемы с суставами: Мягкова в могилу свел целый букет болезней
12:46
Сын переломанного Алибасова рассказал о больших трудностях
12:41
С чужим мужем: Бледанс поздравляют с началом новых отношений
12:35
"Сделали хирурги": изменившаяся до неузнаваемости Долина шокировала россиян
12:34
Сообщается о задымлении в Большом театре
12:28
На дороге в Москве загорелась машина
12:14
"Я их видеть не могу никого": Мягков перед смертью оплевал коллег
12:07
Лариса Гузеева раздавлена горем
11:59
Мужчина с мачете ограбил магазин
11:56
Звонок любовницы: жена обнародовала причину приступа у звезды "Улиц разбитых фонарей"
11:48
"Заточил вилку и кинулся": Фирсов о пугающих зверствах сына Легкоступовой
11:38
На маяк в Санкт-Петербурге совершено нападение
11:24
"Ты кто такая, тварь?": Гордон и Барановская устроили разборки в эфире
11:24
Любовница Сафронова готовится к свадьбе с африканцем из племени масаи
11:23
Что связывает Мягкова и президента Украины
11:07
"Хотя бы час": Орлова слезно потребовала встречи с малолетним сыном Фриске
11:05
Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России вновь превысил 13 тысяч
11:00
Трусы не замечены: Мельникова в прозрачном пеньюаре обнажила зад
11:00
В России предложили изменить список льготников по оплате ЖКУ
10:55
В Подмосковье задержали гаражного вора
10:47
"Он даже на пробах пьяный": вскрылась правда о проблемах Мягкова с алкоголем
10:47
Политический конфликт в Белоруссии сравнили с проблемой отцов и детей
10:22
Положила ему 500 рублей: у гроба наркодилера Даны Борисовой разразился омерзительный скандал
10:22
Впервые: Крымский мост пришлось закрыть
10:12
В Кемерово пьяный водитель устроил три аварии подряд
10:06
"Бай-бай, Максим Галкин": дети Пугачевой обрушились на отца
09:58
"У меня роман с Романом!": Лолита рассекретила шестого мужа
09:56
Равиоли с креветками и жюльен с крабом: москвичей приглашают в обновленный рыбный ресторан "Магадан"
09:51
В Красноярске обстреляли машину спикера горсовета
09:43
47-летняя Наташа Королева в коротких шортиках вызвала оторопь
09:25
"Шепелев выставляется негодяем": родители по частям распродают квартиру Фриске
09:17
В Ростове-на-Дону при монтаже конструкции погиб рабочий
09:05
В России могут ввести новый налог
09:04
Пострадали люди: автобус с пассажирами попал в ДТП в Хабаровском крае
08:41
"Протестовал": украинцы втянули мертвого Мягкова в грязный скандал из-за Крыма
08:19
В Кирове при пожаре погибли дети
05:56
"У меня покоя нет": дети отвернулись от Максаковой
04:10
"Отвели на пустырь": Сашу Бортич подвергли жутким унижениям
02:02
"Он является соучастником": больному зеку Ефремову грозит новый срок
23:59
"Вечная невеста": беременную возлюбленную Шепелева спустили с небес на землю
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Аномалия и изгой": Цымбалюк-Романовская после встречи с Бузовой возмущена потоком хамства и агрессии
Бузова заявила о воссоединении: Мы снова вместе
Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой
"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции
Разорвало: видео изувеченной Малышевой вызвало шок
"Наташа этого не заслужила": голый сын Королевой на шесте вызвал отвращение
Сериалы
Почему Волкова из "Ворониных" отказалась брать фамилию мужа

Почему Волкова из "Ворониных" отказалась брать фамилию мужа

Екатерина Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Воронины" считает, что женщина не обязана брать фамилию избранника. Екатерина Волкова рассказала о личном.
прочитано 212 раз

Знаменитость замужем за танцором Андреем Карповым 11 лет. У пары есть девятилетняя дочь Елизавета.

ПО ТЕМЕ

Волкова из "Ворониных" о проблемах в браке: Обиды выливаются в избиения и моральные унижения

Воронины – 24 сезон (сериал)

По словам Екатерины Волковой, к моменту замужества она уже была известной. Публичность не позволила ей взять фамилию избранника. Артистка не видит в этом ничего страшного, так как женщины не обязаны соглашаться на эти перемены. Волкова добавила также, что ее дочь носит фамилию папы – Карпова.

Звезда сериала "Воронины" за годы супружества поняла, что идеальных семей не бывает. Настоящий брак начинается, когда спадает флер влюбленности. Проблемы испытывают супругов на прочность. В итоге к счастливой семейной жизни приходят только те, кто умеет преодолевать трудности, работать над собой и уважать партнера.

По словам Екатерины Волковой, до похода в ЗАГС ее взгляды на семейную жизнь были несколько наивными. Годы спустя актрисе все видится иначе. Звезда сериала "Воронины" готова меняться ради счастья своих близких. Екатерина надеется, что ее супруг Андрей также готов идти ей навстречу.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 19 февраля 2021, 13:24 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

А где Галя? Экранную жену Клюева из "Ворониных" не заметили на прощании

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ты кто такая, тварь?": Гордон и Барановская устроили разборки в эфире

Участникам досталось

Шоу-бизнес

Лариса Гузеева раздавлена горем

Актриса почтила память коллеги

Шоу-бизнес

"Заточил вилку и кинулся": Фирсов о пугающих зверствах сына Легкоступовой

Он обвиняет его в смерти жены
Шоу-бизнес

"Хотя бы час": Орлова слезно потребовала встречи с малолетним сыном Фриске

Певица радуется скорому прибавлению в семье Шепелева

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+