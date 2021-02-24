Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Среда
24 февраля
Лента новостей
16:44
"Никто это не делает": 58-летняя Свиридова раскрыла секрет молодости
16:43
"Я влюбилась": сбежавшая из России Седокова сделала заявление на фоне слухов о расставании
16:29
Поклонникам не дали попрощаться со звездой "Семнадцати мгновений весны" Градовой
16:27
Так явно себя предлагать: показавшую сочный зад Муцениеце разделали под орех
16:00
Мороз, медведи и стаи волков: Снигирь внезапно оказалась в экстремальных условиях
15:57
Обвинившая россиян в нищете Бородина показала серьги за 400 тысяч рублей
15:49
Измотанный Бурак Озчивит из сериала "Основание: Осман" напугал худобой
15:49
Бомж: Лолита в лохмотьях и без макияжа потрясла своим видом
15:42
Жасмин сорвалась на хамство после вопроса о муже: Где ваш?
15:37
Тихановская высказалась о принадлежности Крыма: Это очевидно
15:27
"На неделю выпала": изнуренная голодом Мороз радуется кабачкам и каше
15:09
Экс-любовники покидают сериал "Ветреный" после слухов о возобновлении романа
15:00
Принц Гарри рискует выбыть из очереди на престол из-за Меган Маркл
14:56
"Вторая Бузова": от кривляний поющей Ивлеевой пошла кровь из ушей
14:52
"Счастливые трусов не надевают": Ревва показал фото из постели
14:40
Москвича задержали с двумя килограммами наркотиков
14:35
Никогда не был дамским угодником: вскрылись новые детали в деле обвиняемого в изнасиловании Депардье
14:34
Под Тверью в аварии с участием фуры погибли три человека
14:33
Умер ведущий легендарной советской "Кинопанорамы" Даль Орлов
14:23
Перепуганный Леонов нагишом бежал от тигра на съемках фильма "Полосатый рейс"
14:20
Волочкова обратилась к тяжелобольному любимому мужчине
14:16
Бывший муж променял Гагарину на другую певицу
14:13
В Кремле объяснили появление Путина в мороз без шапки
14:11
"Все идет из семьи!": Тодоренко врезала Топалову после проверки на прочность
14:04
Лукашенко на встрече с Путиным выглядел как российский губернатор – эксперт Болкунец
13:53
В Кремле ответили на вопрос об отмене призыва в армию
13:49
"Состояние разорвавшейся бомбы": бывшая невеста Баскова сделала признание
13:41
Полуголая пышка Черно из "Дома-2" в БДСМ-наряде ужаснула народ: Как это развидеть?
13:38
При столкновении автобуса и такси в Сочи пострадали люди
13:27
Из снега торчит пол-лица: с могилой Мягкова происходит страшное
13:18
65-летняя Хакамада откровенно о фригидности и сексуальном партнере
13:08
"Преданнее, чем собака": Бузова поделилась болью после расставания с любовником
13:05
Тихановская назвала Лукашенко хитрым и жестоким человеком: До последнего верила в его человечность
12:53
"Баба на самоваре": Стриженову затравили за нелепый наряд
12:50
"Жирный слон": Муцениеце больно ткнула в полнеющего сына
12:30
В подмосковной деревне Жуковка загорелся ресторан
12:25
"Безумный аристократ": разведенная Ольга Кабо показала любимого мужчину
12:21
"Тема мужественности больная для Ксении": Абрикосов из "Дома-2" прошелся по Бородиной
11:46
"Всю ночь тошнило": перебинтованный Манукян еле шевелится в больничной койке
11:35
"Просто попрошайки": невеста Данко жестко приложила алиментщиц
11:34
Анна Хилькевич из "Универа" сообщила об усыновлении
11:27
"Не хочу быть, как ты!": повзрослевшая дочь решила разъехаться с Еленой Воробей
11:18
Число заразившихся коронавирусом россиян превысило 4,2 миллиона
11:07
В России ответили на обвинения Запада в нарушении прав человека в Крыму: Им проще распространять небылицы
11:01
"Ужасно романтичные": замужняя Мельникова заявила о новых отношениях
10:54
Ждущая ребенка Меган Маркл впервые предстала перед публикой
10:50
"Кровь в квартире": вдовец Легкоступовой сделал громкое заявление
10:45
В Москве найден мертвым актер Дмитрий Писаренко
10:16
Народ нашел поразительное сходство отца Карпович с Прилучным
10:12
"Я жила в аду": финалистка "Холостяка" прервала молчание после смертельного ДТП
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Безвкусица: Спутавшегося с кумиром молодежи Баскова смешали с грязью
"Хотят выжечь клеймо на лбу": Макеева сорвалась из-за травли
Ласки дочери Урганта с темнокожим парнем на камеру вызвали шок
СМИ: Самолет Лукашенко не пустили в воздушное пространство Украины
"Убил мою жизнь": Данко оказался в тяжелом материальном положении
Политолог Озимко спрогнозировал итоги визита Лукашенко в Сочи: Белорусская власть скорректирует внутреннюю политику
Сериалы
Так явно себя предлагать: показавшую сочный зад Муцениеце разделали под орех

Так явно себя предлагать: показавшую сочный зад Муцениеце разделали под орех

Агату Муцениеце. Фото: www.instagram.com/agataagata/
Актриса кино и сериалов подверглась жесткой критике. Демонстрирующая ягодицы Агата Муцениеце вызвала возмущение.
прочитано 125 раз

Накануне артистка в личном микроблоге поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в бассейне спиной к объективу. Агата Муцениеце показала сочный зад.

ПО ТЕМЕ

"Жирный слон": Муцениеце больно ткнула в полнеющего сына

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

В подписи к публикации звезда кино отметила, что женщины не могут обойтись без мужчин. Дескать, дамы ради представителей сильной половины человечества садятся на диеты, красятся, наряжаются и рожают детей.

Пост Муцениеце рассердил пользовательниц Сети. Подписчицы не согласились с Агатой, отметив, что худеют и покупают красивую одежду исключительно для себя. Артистке посоветовали поработать над самооценкой. Ход мыслей Агаты назвали в корне неверным.

Фото, которое опубликовала знаменитость, тоже поругали. По мнению фанаток, Агата Муцениеце, выставив прелести, показала всем, как сильно нуждается в мужчине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Agata M (@agataagata)

"Срам-то какой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так явно себя предлагать?", "В наше время, куда более актуальней, то сердце, что в груди находится", "И тут просто понимаешь почему ушел от тебя Павел ....", "Одиноких, баб, так легко узнать .... по фразам, фото....", "Совсем с ума посходили, вроде взрослая дама..." – разделали знаменитость под орех интернет-пользовательницы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 24 февраля 2021, 16:27 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Мороз, медведи и стаи волков: Снигирь внезапно оказалась в экстремальных условиях

Все ради сына
Шоу-бизнес

"Счастливые трусов не надевают": Ревва показал фото из постели

Праздник для артиста продолжается
Шоу-бизнес

Принц Гарри рискует выбыть из очереди на престол из-за Меган Маркл

Наказание будет суровым

Шоу-бизнес

Обвинившая россиян в нищете Бородина показала серьги за 400 тысяч рублей

Звезда блеснула обновками

Гороскоп

Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия
"Продолжение следует": россиянам предрекли годы испытаний
Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года
"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+