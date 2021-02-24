Так явно себя предлагать: показавшую сочный зад Муцениеце разделали под орех

Накануне артистка в личном микроблоге поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в бассейне спиной к объективу. Агата Муцениеце показала сочный зад.
В подписи к публикации звезда кино отметила, что женщины не могут обойтись без мужчин. Дескать, дамы ради представителей сильной половины человечества садятся на диеты, красятся, наряжаются и рожают детей.
Пост Муцениеце рассердил пользовательниц Сети. Подписчицы не согласились с Агатой, отметив, что худеют и покупают красивую одежду исключительно для себя. Артистке посоветовали поработать над самооценкой. Ход мыслей Агаты назвали в корне неверным.
Фото, которое опубликовала знаменитость, тоже поругали. По мнению фанаток, Агата Муцениеце, выставив прелести, показала всем, как сильно нуждается в мужчине.
"Срам-то какой (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так явно себя предлагать?", "В наше время, куда более актуальней, то сердце, что в груди находится", "И тут просто понимаешь почему ушел от тебя Павел ....", "Одиноких, баб, так легко узнать .... по фразам, фото....", "Совсем с ума посходили, вроде взрослая дама..." – разделали знаменитость под орех интернет-пользовательницы.
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