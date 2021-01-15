В жизни Бурака Озчивита из "Основания: Осман" произошло важное событие

Артисту вручили Медиа Оскар от турецкой ассоциации радио– и тележурналистов. Бурак Озчивит победил в номинации "Лучшая мужская роль". Победу знаменитости принесла работа в сериале "Основание: Осман".
Заслуженную награду актер получил из рук президента Турции - Эрджепа Тайипа Эрдогана. Это важное событие в жизни Бурака Озчивита.
Напоним, сериал "Основание: Осман" выходит на экраны с ноября 2019 года. Лента транслируется на турецком телеканале ATV. Сейчас идет второй сезон. Телепроект очень полюбился российским зрителям.
В одном из интервью Бурак Озчивит признался, что съемки в сериале "Основание: Осман" стали для него проверкой на прочность. Участникам проекта приходится трудиться по шесть дней в неделю. Съемочные смены длятся по 12 часов. На площадке Бураку приходится ходить в тяжелом, сковывающим движения облачении. В сценах сражений и верховой езды, в которых приходится активно двигаться, неудобная амуниция очень мешает. После таких эпизодов Озчивит изнемогает от усталости.
Напомним, сериал "Основание: Осман" рассказывает об Османе Первом, который после смерти Эртугрула взял управление над турецкими землями. При этом правителе произойдет зарождение сильной империи.
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