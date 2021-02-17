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Сняла интимные кадры исподтишка: Мельникова из

Сняла интимные кадры исподтишка: Мельникова из "Папиных дочек" подло подставила Асмус

Дарья Мельникова. Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/
Звезда сериала "Папины дочки" подшутила над коллегой по цеху. Дарья Мельникова запечатлела Кристину Асмус в момент переодевания.
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Асмус и Мельникова вместе работают в Театре имени Ермоловой в Москве. Артистки заняты в постановке "Текст".

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Накануне звезда сериала "Папины дочки" записала видеообращение. Мельникова находясь в гримерной театра, сообщила на камеру, что спектакль прошел отлично и поблагодарила фанатов за цветы. Интересно, что в объектив попадала не только "папина дочка", но и ее коллега Кристина Асмус. Последняя переодевалась спиной к объективу.

Мельникова, заметив, что Асмус осталась в одном белье, начала снимать ее исподтишка. Кристина даже не заметила, что стала участницей интимного видео.

Получившиеся кадры Дарья опубликовала в "Сторис" личного "Инстаграм". На видео Мельникова отметила аккаунт Асмус, видимо, чтобы та обязательно увидела ролик. Почему звезда сериала "Папины дочки" решила так жестко подставить коллегу, пока не известно. Не исключено, что ролик – постановка.

Фото: www.instagram.com/melnikovadsh/

Как писали "Дни.ру", накануне Кристина Асмус пожаловалась на тотальную загруженность. Также артистка сообщила, что травмировалась на съемках. Звезда кино и сериалов разбила губу.

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Автор: 17 февраля 2021, 14:53 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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