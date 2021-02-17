Сняла интимные кадры исподтишка: Мельникова из "Папиных дочек" подло подставила Асмус

Асмус и Мельникова вместе работают в Театре имени Ермоловой в Москве. Артистки заняты в постановке "Текст".
Накануне звезда сериала "Папины дочки" записала видеообращение. Мельникова находясь в гримерной театра, сообщила на камеру, что спектакль прошел отлично и поблагодарила фанатов за цветы. Интересно, что в объектив попадала не только "папина дочка", но и ее коллега Кристина Асмус. Последняя переодевалась спиной к объективу.
Мельникова, заметив, что Асмус осталась в одном белье, начала снимать ее исподтишка. Кристина даже не заметила, что стала участницей интимного видео.
Получившиеся кадры Дарья опубликовала в "Сторис" личного "Инстаграм". На видео Мельникова отметила аккаунт Асмус, видимо, чтобы та обязательно увидела ролик. Почему звезда сериала "Папины дочки" решила так жестко подставить коллегу, пока не известно. Не исключено, что ролик – постановка.
Как писали "Дни.ру", накануне Кристина Асмус пожаловалась на тотальную загруженность. Также артистка сообщила, что травмировалась на съемках. Звезда кино и сериалов разбила губу.
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