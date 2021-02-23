Дочь звезды сериала "Всегда говори всегда" отметила круглую дату

Старшая дочка Марии Порошиной празднует свой день рождения. В честь этого знаменательного дня актриса обнародовала архивные снимки в личном блоге "Инстаграм".

Звезда российских сериалов основательно подготовилась к 25-летию наследницы. Порошина записала видеопоздравление всех детишек и обратилась к любой дочке в социальной сети. Подкрепила Мария трогательный ролик личными фотографиями девушки.

Стоит отметить, что о наследниках артистки крайне мало информации. Полина родилась у многодетной матери в 1996 году от актера Гоши Куценко. Когда дочке было пять лет, семья развалилась. Однако известные родители старались сохранить теплые отношения ради комфорта девочки.

В одном из интервью Гоша Куценко признался, что часто брал дочь с собой на съемки, чтобы хоть немного поддерживать общение. Полина пошла по стопам родственников и отучилась в Школе-студии МХАТ, а потом поступила в Театральный институт имени Щукина.

Поговаривали, что звездный отец не помог наследнице найти работу в киноиндустрии. Актер посчитал, что Полина уже достаточно самостоятельна и может справиться с любыми жизненными трудностями.

Напомним, что на счету именинницы уже несколько кинокартин. Девушка сыграла роль в сериале "На пути к сердцу", в фильме "Компенсация" и ленте "Последний мент". Удивительно, но в последних работах ее коллегой стал звездный отец.