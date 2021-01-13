Волкова из "Ворониных" о проблемах в браке: Обиды выливаются в избиения и моральные унижения

За годы совместной жизни артистка уяснила, что не бывает идеальных семей. Когда романтический флер проходит, муж и жена сталкиваются с реальностью и вот тут-то, по словам Екатерины Волковой, начинается настоящее супружество. Возникают проблемы, преодолев которые, можно рассчитывать на счастливую совместную старость.
Звезда "Ворониных" считает, что пройти все преграды муж и жена могут, уступая друг другу, отстаивая личные границы при этом, взаимно трансформируясь. Все семьи знаменитость условно делит на две категории. Одни со временем учатся договариваться и перестают ругаться. Другие, наоборот, всю жизнь находятся в состоянии войны. Такие супруги ненавидят друг друга, но не разводятся.
"И в таких домах брань, обиды и претензии накапливаются и выливаются в драки, избиения, насилие или просто моральные унижения", – рассудила Екатерина Волкова.
За десять лет в браке звезда сериала "Воронины" пересмотрела многие свои взгляды. Актриса теперь все видит иначе, чем до замужества. Артистка считает, что впереди у нее много работы над собой. Екатерина Волкова готова меняться ради отношений. Она надеется, что ее возлюбленный тоже готов делать их брак крепче.
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