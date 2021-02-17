Ничего не сделал в жизни: Нагиев жестко приложил дилетанта Крида

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев имеет богатый творческий опыт. За его спиной съемки в кино и сериалах, участие в крупных проектах, шоу "Голос" на Первом канале. Он считает, что имеет право оценивать своих коллег по достоинству.

Дмитрий Нагиев заявил, что наставниками на шоу "Голос" должны быть признанные профессионалы, а не молодые артисты, такие как Егор Крид. Его кандидатуру утвердили на пост наставника в новом сезоне шоу "Голос.Дети".

При этом Дмитий Нагиев считает, что само по себе появление Егора Крида на музыкальной программе может принести хорошие рейтинги, но с точки зрения профессионализма он туда не годится.

Актер считает, что дети воспринимают наставника как эталон. Этот человек вершит судьбы и может повлиять на всю дальнейшую жизнь ребенка. Из его слов выходит, что Егор Крид пока еще дилетант по жизни.

"Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться. В свои 26 лет ему самому есть чему поучиться", – заявил Дмитрий Нагиев.

Ведущий уже несколько лет работает на шоу "Голос" и искренне переживает за каждого участника. Он считает, что сейчас идет совершенно новое поколение детей, которые "просто сметут" предыдущую эпоху артистов своим мощным талантом и способностями, пишет "Антенна-Телесемь".

Напомним, у 53-летнего артиста Дмитрия Нагиева есть свои дети. Его сын Кирилл тоже стал актером. Также у него есть, по данным СМИ, внебрачная дочь.