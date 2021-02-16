Отмечающая день рождения во дворце Толкалина: Мне очень несладко

По словам знаменитости, она оставила столицу и отправилась к родителям в Крым. Любовь Толкалина запланировала небольшой обед в Ливадийском дворце. Знаменитость решила не устраивать пышное торжество – будет только узкий семейный круг.
По словам Любови, она давно не видела родных и очень соскучилась.Толкалина надеется, что ее день рождения получится очень душевным. Утром артистка и ее мама устроили совместную пробежку.
В личном микроблоге актриса призналась, что 16 февраля для нее – самый странный день в году. Она чувствует себя уязвимой, задается вопросом о собственном месте в этом мире и думает о правильности выбранного пути.
"Я названа Любовью. Так и иду. Бывает мне очень несладко. Но я на пути. Спасибо всем, кто со мной", – написала Толкалина.
Также в свежем интервью знаменитость рассказала о проектах, в которых сейчас занята. Актриса снимается в четвертом сезоне сериала "Мажор". На стадии монтажа находится лента Федора Бондарчука и Евгения Сангаджиева "Хэппи энд", в которой Любовь Толкалина также приняла участие. Зрители смогут увидеть артистку в новом проекте "Век улиток", производства продюсерского центра "Среда".
У Любови есть собственный театр "Собор". В ближайшее время артистка планирует поставить несколько спектаклей.
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