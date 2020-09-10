"На одной машине ехали сразу по двум улицам": актер сериала "Универ" оправдался за скандальный эпизод на дороге

Кещян посетил заседание суда, который рассматривал дело о нарушении им ПДД. К Фемиде звезда сериала "Универ. Новая общага" приехала с адвокатом. С журналистами Арарат общаться отказался.
Артист отделался легким испугом – прав его не лишили. Суд оштрафовал Арарата Кещяна на пять тысяч рублей.
Судье актер заявил, что с обвинениями автоинспекторов категорически не согласен. Между тем Кещян признал, что совершил поворот в неположенном месте, тем самым нарушив правила дорожного движения.
"За рулем еду и права есть, – обратился Арарат Кещян к подписчикам личного "Инстаграм". – Сейчас будет веселье. Сейчас сяду и напишу о процессе, который был. Напишу о нанотехнологиях в российском автопроме, как инспекторы на одной машине ехали сразу по двум улицам".
Спустя час звезда сериала "Универ. Новая общага" подробно объяснила, почему оказалась в суде. По словам Арарата Кещяна, неприятный эпизод, из-за которого он общался с Фемидой, произошел почти три месяца назад. Двигаясь на собственном авто по Ленинградскому шоссе артист не заметил знак "Поворот направо" и повернул налево.
"Проехав немало (это важно) увидел в зеркале машину ДПС с включенными мигалками и остановился. И тут начался цирк. Инспекторы стали убеждать меня, что я выехал на встречную. На просьбу предоставить видео не реагируют, рисуют схему. Я пишу не согласие. Фраза от инспектора: "зачем вы усложняете? Хотите суд?". 😳😳😳 Запугивает гаденышь. В общем оформляют, я пишу не согласие. Разъезжаемся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – вспомнил артист.
По словам Арарата, уже в суде один из инспекторов заявил, что заметил нарушение, двигаясь по примыкающей к шоссе улице. Это, по мнению знаменитости, в плотном потоке машин сделать было невозможно. Между тем другой страж порядка утверждал, что он и его напарник ехали по Ленинградке. Адвокат Кещяна запросил запись с видеорегистратора, которым оснащена машина полицейских. На следующее заседание видео полицейские не принесли.
"***, доказано, не доказано, врут инспекторы, не врут, есть протокол -виновен. **** судебная система у нас", – прокомментировал решение Фемиды артист.
Накануне СМИ сообщили, что актер сериала "Универ. Новая общага" был задержан на севере Москвы. Кещян за рулем собственного авто выехал на встречную полосу. Автоинспекторы составили протокол и отобрали у звезды права. По данным прессы, общаясь со стражами порядка Арарат вел себя высокомерно. Сам Кещян эту новость опроверг.
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