Звезда сериала "Клон" показала беззубый рот

Исполнительница роли Жади в сериале "Клон" родилась 18 марта 1976 года в Рио-де-Жанейро. Отец Джованны Антонелли – местная знаменитость, оперный певец Гилтон Прадо. Мама артистки, Суэли Антонелли, работала балериной в государственном театре. Родители знаменитости имеют итальянское происхождение.
В одном из интервью звезда сериала "Клон" рассказала, что росла в творческой атмосфере. Суэли Антонелли всегда брала дочь на съемки, репетиции и концерты. Малышку просто-напросто не с кем было оставить дома. В школьные годы Джованна начала посещать театральный кружок, параллельно будущая знаменитость занималась балетом.
В личном микроблоге Джованна Антонелли опубликовала собственное детское фото. На нем запечатлена рыжеволосая девочка. Малышка на снимке показывает беззубый рот. Подписчики нашли девочку очаровательной.
"Время, время, время", – подписала пост звезда сериала "Клон".
Сейчас Джованна Антонелли снимается в новом проекте. Актрису утвердили на роль в сериал "Дочери Евы". Ради работы в мыльной опере знаменитость отрезала локоны и перекрасилась в темный цвет.
Отметим, совсем недавно звезда сериала "Клон" говорила, что устала от съемок. Джованна Антонелли хотела сконцентрировать все силы на бизнесе и семье. Между тем, немного отдохнув с близкими в Южной Африке, знаменитость вернулась к актерству.
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