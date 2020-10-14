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Звезда сериала

Звезда сериала "Клон" показала беззубый рот

Джованна Антонелли. Фото: instagram.com/giovannaantonelli
Звезда сериала "Клон" показала редкое архивное фото. Джованна Антонелли удивила поклонников. На снимке у артистки нет двух зубов.
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Исполнительница роли Жади в сериале "Клон" родилась 18 марта 1976 года в Рио-де-Жанейро. Отец Джованны Антонелли – местная знаменитость, оперный певец Гилтон Прадо. Мама артистки, Суэли Антонелли, работала балериной в государственном театре. Родители знаменитости имеют итальянское происхождение.

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В одном из интервью звезда сериала "Клон" рассказала, что росла в творческой атмосфере. Суэли Антонелли всегда брала дочь на съемки, репетиции и концерты. Малышку просто-напросто не с кем было оставить дома. В школьные годы Джованна начала посещать театральный кружок, параллельно будущая знаменитость занималась балетом.

В личном микроблоге Джованна Антонелли опубликовала собственное детское фото. На нем запечатлена рыжеволосая девочка. Малышка на снимке показывает беззубый рот. Подписчики нашли девочку очаровательной.

"Время, время, время", – подписала пост звезда сериала "Клон".

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Публикация от Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Сейчас Джованна Антонелли снимается в новом проекте. Актрису утвердили на роль в сериал "Дочери Евы". Ради работы в мыльной опере знаменитость отрезала локоны и перекрасилась в темный цвет.

Отметим, совсем недавно звезда сериала "Клон" говорила, что устала от съемок. Джованна Антонелли хотела сконцентрировать все силы на бизнесе и семье. Между тем, немного отдохнув с близкими в Южной Африке, знаменитость вернулась к актерству.

Автор: 14 октября 2020, 10:50 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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