"Будет распродаваться": звезда "Сватов" странно высказалась о судьбе седьмого сезона

Финальную часть теленовеллы зрители ждут с 2013 года. Тогда на судьбу седьмого сезона сериала "Сваты" повлияла политика. Ухудшение отношений между Россией и Украиной не позволило киношникам вовремя приступить к работе. Съемки пришлось отложить на неопределенный срок.
Год назад, в феврале 2020-го, создатели вновь взялись за "Сватов". В Белоруссии коллектив отснял все зимние сцены и ушел в отпуск, чтобы дождаться хорошей погоды. Весной грянула пандемия, все планы киношников пошли прахом. Седьмой сезон вновь заморозили.
Поклонники тревожатся за судьбу теленовеллы. Есть вероятность, что "Сваты" вообще останутся без финала. Масла в огонь подлил актер Даниил Белых. В ленте он играет Максима Ковалева.
Общаясь с журналистами, знаменитость странно высказалась о судьбе проекта. "Наверное, седьмая часть "Сватов" будет распродаваться на маленькие клипы", – отметил Белых. Максим подчеркнул, что с выхода шестого сезона прошло слишком много времени.
Отметим, что актер Федор Добронравов, исполняющий роль Ивана Будько, ранее сообщил, что съемки можно возобновить только при соблюдении ряда условий. Открытые границы между государствами очень важны, заметил он.
Популярные темы форума
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
В чем правда Навального?
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Снятся триллеры с примесью ужасов
Мы наняли репетитора.
Я
Я решилась
Моей семье нужна финансовая помощь !