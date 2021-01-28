Федор Добронравов раскрыл будущее седьмого сезона "Сватов"

Федор Добронравов оценил шансы седьмого сезона популярного ситкома увидеть свет в ближайшее время. Судьба финальной части сериала "Сваты" пока туманна.

Съемки картины могут продолжиться в 2021 году, считает актер. Правда, вернуться к работе киношники смогут только при определенных условиях. По словам Федора Добронравова, будущее сериала "Сваты" зависит от того, будут ли открыты границы между государствами.

Если передвижение между Россией и Белоруссией будет беспрепятственным, то седьмой сезон картины обязательно доснимут, считает актер. Добронравов добавил, что на данный момент очень сложно строить планы. Пандемия не позволяет загадывать далеко вперед.

Ранее актер постоянно поддерживал связь с продюсерами сериала "Сваты", однако в последнее время они не созваниваются. "Мы все боремся, чтобы это все поскорее завершилось", – резюмировал Федор Добронравов.

Как писали "Дни.ру", седьмой сезон сериала "Сваты" снимали под Минском в феврале 2020 года. Киношники отсняли часть с зимними сценами. Летние эпизоды планировали доделать через несколько месяцев, однако пандемия коронавирусной инфекции спутала все карты. Создатели ситкома не смогли вернуться на площадку.

Накануне еще одна звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал призналась, что мечтает о возобновлении съемок. По словам актрисы, каждый день в соцсетях ее спрашивают о седьмом сезоне ленты.