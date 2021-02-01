"Опять залетела и ее бросили" Мерьем Узерли втоптали в грязь из-за рожденных вне брака детей

Актриса Мерьем Узерли похвасталась кадрами семейной фотосессии. На снимках знаменитость позирует с детьми – шестилетней Ларой и малышкой Лили Кои, которой нет и месяца. Актриса сериала "Великолепный век" предусмотрительно закрыла лицо младшей наследницы смайликом-сердечком.
Судя по всему, Узерли боится дурного глаза недоброжелателей, которые только и ждут момента, чтобы втоптать ее в грязь. Артистку постоянно упрекают в том, что ее дети рождены от разных отцов и вне брака.
Под свежими фото пользователи Сети опять интересуются, когда звезда "Великолепного века" собирается оформлять отношения с отцом младшей дочери. Ранее актриса говорила, что вынуждена была отменить свадьбу из-за пандемии.
Тот факт, что знаменитость так долго и тщательно скрывает избранника от общественности, вызвал подозрения. Пользователи Сети предположили, что таинственный папа Лили Кои давно сбежал, может быть еще до появления крохи на свет. К слову, многие верные фанаты готовы поддержать звезду "Великолепного века" даже в этом случае. Поклонники не увидели ничего предосудительного в том, что Мерьем Узерли решила родить для себя. Актриса в состоянии материально обеспечить наследников.
"Да какая тайна? Такая же ситуация как и с 1 отцом ее дочери, если смотреть на других актеров, даже турецких, фотосессии проводятся всей семьей дети, мама и папа ,а Мерьем все время с дочками только, просто опять она залетела и ее бросили, первый раз для нее болезненно было ,2 раз привыкла видимо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Если даже ее бросили во второй раз второй человек, думаю нужно отметить ее смелость и человечность, то что она дала жизнь малышке, а не аборт сделала", "если она для себя родила, то ничего такого нету, ее дело как говорится, ну если даже у нее есть мужчина, то это не семья, чисто мое мнение", – рассуждают пользователи Сети.
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