Просит деньги у людей: как сейчас живет брошенная перед родами звезда сериала "Глухарь"

Звезда сериала "Глухарь" Виктория Тарасова занялась благотворительностью. 50-летняя артистка помогает сиротам и женщинам с детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Артистка основала собственный фонд. В личном микроблоге Тарасова просит у людей деньги на новогодние подарки нуждающимся.
"Давайте порадуем детей, которым приходится трудно. Можно лично после спектакля, вместо цветов. Можно переводом и мы купим сами…" – написала Тарасова в инстаграм-аккаунте.
На долю самой звезды сериала "Глухарь" в прошлом выпало множество испытаний. Однажды Виктория Тарасова застукала гражданского мужа в постели с лучшей подругой. Артистка приютила бедствующую приятельницу в своем доме, за что та отплатила ей черной неблагодарностью.
Отношения Татьяны Тарасовой с другим избранником, официальным мужем Михаилом Гуменом, тоже закончились неудачей. Актриса носила под сердцем ребенка, когда супруг охладел к ней. Беременность звезды "Глухаря" протекала тяжело, была угроза выкидыша. Гумен, устав от трудностей, предложил разъехаться.
Как рассказывала Тарасова, роды длились 12 часов и были очень мучительными. Новорожденный ребенок знаменитости оказался на волосок от смерти, у малыша были серьезные проблемы со здоровьем. К счастью, все обошлось. С роддома Викторию Тарасову никто не встретил. Муж актрисы находился на отдыхе. С сыном Данилой мужчина познакомился только через полтора месяца после его появления на свет. Михаил так и не смог стать настоящим папой своему наследнику.
Сейчас Виктория Тарасова одинока. По словам артистки, времени устраивать личную жизнь у нее нет. Статус незамужней дамы звезду не расстраивает.
"Счастливой можно быть и не замужем", – рассуждает звезда "Глухаря".