"Как сумасшедшая": измотанная Пересильд прорвалась в храм и показала себя без прикрас

Актриса Юлия Пересильд приехала в родной Псков, чтобы завершить ремонт. Работы по улучшению жилища длятся целый год и уже порядком надоели артистке. Звезде кино и сериалов не терпится приехать в уютный дом с детьми, мамой и собакой.
Двое суток Пересильд носилась по городу. "Как сумасшедшая бегала по магазинам, замеры-размеры, провода, что так, что не так…" – поделилась Пересильд.
Перед отъездом в Москву артистка вдруг осознала, что совсем не насладилась видами любимого Пскова, по которому сильно соскучилась. Из-за плотного рабочего графика знаменитость редко бывает на малой родине.
За пару часов до отправления поезда Юлия решила исправить досадную ошибку. Пересильд выскочила из такси и бросилась в Троицкий собор. К храму знаменитость прорывалась сквозь непогоду: в лицо били сильный ветер и снег. Мокрая раскрасневшаяся Юлия была невероятно счастлива в тот момент.
В личном инстаграм-аккаунте Пересильд опубликовала снимок, на котором предстала без прикрас. Звезда отечественного экрана крупным планом сняла свое лицо, на котором не было и капли макияжа.
По словам Юлии Пересильд, счастье не зависит от того, что снаружи. Благодать рождается внутри человека. Знаменитость считает, что необходимо чаще позволять себе быть счастливым.
В комментариях к публикации измотанной ремонтом артистке советую поберечь себя. "Юлечка, берегите себя, больше отдыхайте, кушайте хорошо❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ого. Мороз красный нос)))", "Ой, и не узнать!🔥🔥🔥", "Грустная😢", – рассуждают под фото Пересильд ее поклонники.