Муж-режиссер и коварство матери: что известно о личной жизни беременной звезды сериала "Знахарь"

Актриса популярной ленты поделилась новостями.

В сериале "Знахарь" Светлана Смирнова-Марцинкевич сыграла фельдшера Татьяну. На днях 34-летняя актриса сообщила радостную новость – скоро она вновь станет мамой.

С мужем, режиссером Русланом Нанавой, Светлана Смирнова-Марцинкевич познакомилась еще в пору студенчества, в Санкт-Петербурге. Молодые люди почти сразу начали жить вместе. Руслан и Светлана были так увлечены друг другом, что совсем забыли об учебе. Мать актрисы Ирина Марцинкевич, работавшая в ту пору преподавателем в театральном вузе, решила на время разлучить дочь с возлюбленным. Потенциального зятя она коварно перевела в Казань, на курс режиссуры. Затем, получившего диплом Нанаву, забрали в армию.

Пожениться Руслан и Светлана смогли только через семь лет после начала романа. Свадьбу молодые люди отпраздновали в Таиланде.

Весной 2013 года у звезды сериала "Знахарь" появился первенец. Актриса родила сына, которого назвали Георгием.

В мае 2022 года восьмилетний Георгий станет старшим братом – актриса носит под сердцем второго малыша. Пол крохи Смирнова-Марцинкевич пока не узнавала. По словам Светланы, долгое время ее сын прямо говорил, что хочет быть единственным ребенком в семье. С возрастом Георгий поменял свое мнение на этот счет. Сегодня мальчик с нетерпением ждет пополнения в семье.

У Светланы Смирновой-Марцинкевич большой загородный дом под Питером. Там актриса и члены ее семьи планируют встречать Новый год.

В последнее время звезда "Знахаря" разрывается между двумя городами – в Северной столице проживают близкие, а в Москве ее ждет работа. О том, чтобы окончательно оставить Санкт-Петербург, Смирнова-Марцинкевич пока не думала. Светлана хотела бы купить квартиру в Москве, но квадратные метры в мегаполисе ей не по карману.

В родном театре "На Васильевском" Светлана Смирнова-Марцинкевич скоро уйдет в декретный отпуск. Между тем от съемок в кино знаменитость отказываться не хочет. Сейчас Светлана снимается в новом сезоне украинского сериала "Крепостная". Пышные платья, говорит актриса, помогают скрыть растущий живот.