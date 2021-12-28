Появился мужчина: многолетний брак звезды сериала "Знахарь" потерпел крах

Елена Николаева счастлива в новых отношениях.

38-летняя актриса Елена Николаева сообщила о смене семейного статуса. Звезда сериала "Знахарь" развелась с супругом Константином Парфеновым.

У пары двое общих детей – Артемий и Вероника. Ради благополучия наследников артистка и ее теперь уже бывший муж остались в теплых отношениях. Почему многолетний брак потерпел крах – знаменитость не сообщила.

Николаева и Парфенов познакомились в 2002 году. Елена только поступила в ГИТИС и вместе с мамой ехала к морю на отдых. В поезде будущая знаменитость встретила молодого человека, которым оказался Константин.

Сегодня сердце звезды "Знахаря" вновь несвободно. У Николаевой появился новый мужчина, имя которого она не называет. Избранник смог подружиться с детьми Елены. Вновь идти под венец актриса не собирается. После развода знаменитость пришла к выводу, что штамп в паспорте не является чем-то важным. Впрочем, Елена Николаева не исключает, что родит третьего малыша. "Тут как Бог даст", – рассудила артистка.

Звезда "Знахаря" поведала также, что в горе и в радости она может рассчитывать на поддержку лучшей подруги – Юлии Пересильд. Актрисы дружат много лет – вместе учились в театральном. Более того, Юлия является крестной матерью сына Елены. "Все праздники, в том числе Новый год, вместе встречаем", – поделилась Николаева.