Подлость НТВ и рак у свекра: как звезду сериала "Знахарь" приняли в семействе Ильиных

35-летняя актриса Александра Мареева в сериале "Знахарь" сыграла роль анестезиолога. В теленовеллу с Даниилом Страховым в главной роли артистка попала без проб – сценаристы специально написали для нее персонажа по просьбе продюсера Александра Сырова.
В свежем интервью Александра Мареева рассказала, что с 2015 года является женой актера Александра Ильина. Муж звезды "Знахаря" – представитель известной актерской династии Ильиных. Его родители – актеры Александр Ильин и Татьяна Максакова. Дядя Александра – звезда фильма "Авария" — дочь мента" Владимир Ильин.
Александра Мареева и Александр Ильин воспитывают сыновей Федора и Тихона. Старшему ребенку пары шесть лет, а младшему три года. Ильины – люди верующие. Мареева и ее избранник назвали детей по святцам.
Ради Ильина Мареева оставила родной Санкт-Петербург и переехала в Москву. Долгое время актриса разрывается между домом и работой – она продолжает трудиться в театре "Мастерская", который находится в Северной столице. Не так давно Мареева успешно прошла пробы в "Прогресс" Армена Джигарханяна.
С мужем, говорит Александра Мареева, она познакомилась на съемках. Актриса считает супруга "своим человеком", подаренным судьбой. В семье супруга, признается звезда "Знахаря", ее приняли очень тепло. Как оказалось, Татьяна Максакова любит своих невесток, приходит посидеть с детьми и не докучает советами.
Владимир Ильин и его брат Александр Ильин, поделилась Александра Мареева, люди закрытые, но очень добрые и отзывчивые. Недавно, например, с Владимиром Адольфовичем подло поступили редакторы телеканала НТВ. Репортеры обманом пробрались в дом 74-летней звезды, сделали съемку скрытой камерой, "нарезали" беседу с актером и пустили в эфир.
Александр Ильин между тем пережил серьезную операцию из-за онкологического недуга. Рядом с 69-летним актером были близкие люди, поэтому он быстро восстановился.