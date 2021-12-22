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Сериалы
Мимолетные связи и слухи о гей-романе: бурная молодость Даниила Страхова из сериала "Знахарь"

Мимолетные связи и слухи о гей-романе: бурная молодость Даниила Страхова из сериала "Знахарь"

Артист, как говорят, не пропускал ни одной юбки.
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Звезда сериала "Знахарь" Даниил Страхов избегает публичности. Он не вляпывается в скандалы и не трясет грязным бельем на телевизионных шоу. О личной жизни знаменитости мало что известно. Артист более 20 лет женат на коллеге по цеху Марии Леоновой, в которую влюбился еще во времена студенчества. Брак пары бездетный. Между тем поговаривают, что в молодые годы Страхов был настоящим донжуаном и не пропускал ни одной юбки.

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После первого курса Даниил Страхов перевелся из Школы-студии МХАТ в училище имени Бориса Щукина. Там он потерял голову от однокурсницы Марии Леоновой. Сердце девушки было несвободно, ухаживания Страхова она игнорировала. Когда измученный неразделенной страстью Даниил сделал Марии предложение, та довольно жестко дала ему от ворот поворот.

Отказ ранил актера, назло Марии Леоновой он начал встречаться со Светланой Воронковой. Света чувствовала, что Даниилу она не интересна, поэтому отношения быстро выдохлись.

Даниил менял девушек как перчатки. Так, по крайней мере, в своей книге "Слуга господина доктора" писал педагог артиста Арсений Дежуров. Более десяти лет назад преподаватель Страхова издал роман, в основу которого заложил факты собственной биографии. Друзей, студентов и коллег Дежуров в своей книге нарек псевдонимами.

Арсений Дежуров в своем литературном труде писал, что Даниил Страхов в пору студенчества имел бесчисленное количество романов. Часто после бурной и пьяной ночи, наутро актер не мог вспомнить имя девушки, лежащей рядом. "Он сызмальства ходил по рукам и ****, так или иначе сходился с третью женского состава студии и их подругами", – отмечал педагог.

Перед привлекательностью Даниила Страхова не могли устоять даже мужчины. Дежуров не отрицал, что испытывал романтические чувства к актеру. Арсений и Даниил близко дружили. В какой-то момент их даже начали считать любовниками. Педагога и студента слухи о гей-романе забавляли, они с удовольствием давали повод для появления новых домыслов.

Поговаривают, что во время съемок в теленовелле "Бедная Настя" Даниил Страхов увлекся актрисой Еленой Кориковой. Сплетни об интрижке чуть не разрушили брак артиста с Марией Леоновой. Дескать, жена Страхова приходила на съемочную площадку сериала и устраивала разборки. К счастью, Даниилу и Марии удалось уладить конфликт.

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Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 декабря 2021, 15:34
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