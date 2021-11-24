Звезда сериала "Склифосовский" раскрыла подробности будущих сезонов: Сдают нервы

В свежем интервью актриса Мария Куликова рассказала о будущем сериала "Склифосовский". По словам знаменитости, девятый сезон ленты о медиках вот-вот увидит свет. Работа над этой частью картины уже на финишной прямой – все смонтировано и озвучено. Премьера новых серий запланирована на 17 января 2022 года.
В декабре творческий коллектив сериала "Склифосовский" начнет работу над десятым сезоном. В этой части, по словам Марии Куликовой, сюжет сосредоточится на непростых отношениях Олега Брагина и Марины Нарочинской, медицина отойдет на второй план. Брагин борется с тяжелым недугом и это все усложняет.
"Все привыкли к тому, что в кино показывают идеальных героев, поддерживающих своих любимых несмотря ни на что. В реальности же у людей иногда заканчиваются силы и сдают нервы", – рассказала исполнительница роли Марины Нарочинской.
Куликова считает, что зрителям нравится наблюдать за человеческими взаимоотношениями. В любом коллективе плетутся интриги, врачи не являются исключением. Дескать, "Склифосовский" любят не за медицинские сюжеты.
Работать над десятым сезоном будет все тот же режиссер – Юлия Краснова. Куликова считает, что без Красновой история работников НИИ скорой помощи невозможна. Режиссера картины, а также исполнителя главной роли Максима Аверина актриса считает "фундаментом" сериала.