Стало известно о смерти звезды "Улиц разбитых фонарей": тяжелая болезнь

В Санкт-Петербурге скончался Вадим Лобанов. Актер умер 22 декабря от тяжелого недуга, с которым сажался несколько лет. О смерти знаменитости сообщили представители СПбГУ. В учебном заведении Вадим Владимирович заведовал одной из кафедр.
Зритель знает Вадима Лобанова благодаря работе в "Улицах разбитых фонарей" и "Убойной силе". Последней яркой работой в творческой биографии знаменитости стала лента "Последний министр".
Вадим Лобанов появился на свет 16 ноября 1940 года. Его малая родина – Воронеж. Раннее детство Вадима Владимировича омрачила война. Пока отец будущей звезды сражался с недругами на фронте, его семья переехала под Москву. После войны папа Лобанова перевез родных в Европу.
Лобанов окончил училище им. Щепкина, работал в Малом театре, трудился на сценах Иркутска, Омска. В середине 80-х он перебрался в Северную столицу. Дебют в кино артиста состоялся в картине "Переступить черту" режиссера Юлия Колтуна. Партнершей знаменитости в ленте была Татьяна Васильева.
Вадим Лобанов был женат на коллеге по цеху Ольге Румянцевой. У пары есть взрослая дочь, Екатерина. От прошлых отношений у артиста есть наследница Мария.