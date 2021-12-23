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Сериалы
Чем сейчас занимается взрослая дочь звезды "Тайн следствия" Анны Ковальчук

Чем сейчас занимается взрослая дочь звезды "Тайн следствия" Анны Ковальчук

Наследница звезды сериала "Тайны следствия" поделилась личным.
прочитано 61 раз

21 год назад звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук впервые стала мамой. У актрисы и ее первого мужа и коллеги по цеху Анатолия Ильченко родилась девочка, которую назвали Златой.

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О беременности Ковальчук узнала, когда первые серии "Тайн следствия" уже были сняты. У создателей ленты было два варианта: поставить работу на паузу, либо обыграть растущий живот актрисы в сценарии. Решили снимать дальше – так в интересном положении оказалась и героиня ленты Мария Швецова. Более того, режиссеру удалось уговорить Ковальчук вставить кадры ее реальных родов в сериал.

Наследнице Анны Ковальчук доверили роль дочери Марии Швецовой. Сегодня Злата говорит, что варианта не сниматься в "Тайнах следствия" у нее не было.

26 октября дочь Ковальчук отметила 21-й день рождения. В следующем году Злата оканчивает университет. Чем будет заниматься дальше девушка не знает. Есть возможность, говорит наследница звезды, поступить в магистратуру, но желания нет.

"Я и поступала на юридический не потому, что очень хотела. Просто пальцем в небо", – призналась Злата в свежем интервью.

Наследница звезды "Тайн следствия" уверена, что юридическое образование в будущем обязательно пригодится. Впрочем, девушка не исключает, что ей придется получить еще образование, более осознанное.

Злата профессионально работает с лошадьми. Конным спортом она занимается с пяти лет и имеет звание мастера спорта. Дочь Ковальчук учит взрослых и детей сидеть в седле, тренирует молодых лошадок.

Конный спорт, подчеркивает Злата, – дорогое удовольствие. Скакуны содержатся в лучших условиях. Все заработанное на съемках "Тайн следствия" девушка тратила на своего любимца Листопада. Год назад она купила второго коня – Леву. Новичок очень молод, поэтому его приходится всему учить.

В соцсетях дочь Анны Ковальчук пока не зарабатывает. Более того, Злата закрыла страницу в "Инстаграм", устав от критики и придирок незнакомых людей.

Злата обожает брата Добрыню, которому весной исполнится 12 лет. Девушка с большой нежностью относится к младшему члену семьи, поэтому никогда на него не обижается всерьез. Новый год наследница звезды "Тайн следствия" будет встречать в кругу семьи.

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Фото: Semen Likhodeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2021, 15:39 Источник: "Антенна-Телесемь" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость923772
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Чем же она занимается? <цензура> да, нам по-прежнему наплевать.
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