Чем сейчас занимается взрослая дочь звезды "Тайн следствия" Анны Ковальчук

Наследница звезды сериала "Тайны следствия" поделилась личным.

21 год назад звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук впервые стала мамой. У актрисы и ее первого мужа и коллеги по цеху Анатолия Ильченко родилась девочка, которую назвали Златой.

О беременности Ковальчук узнала, когда первые серии "Тайн следствия" уже были сняты. У создателей ленты было два варианта: поставить работу на паузу, либо обыграть растущий живот актрисы в сценарии. Решили снимать дальше – так в интересном положении оказалась и героиня ленты Мария Швецова. Более того, режиссеру удалось уговорить Ковальчук вставить кадры ее реальных родов в сериал.

Наследнице Анны Ковальчук доверили роль дочери Марии Швецовой. Сегодня Злата говорит, что варианта не сниматься в "Тайнах следствия" у нее не было.

26 октября дочь Ковальчук отметила 21-й день рождения. В следующем году Злата оканчивает университет. Чем будет заниматься дальше девушка не знает. Есть возможность, говорит наследница звезды, поступить в магистратуру, но желания нет.

"Я и поступала на юридический не потому, что очень хотела. Просто пальцем в небо", – призналась Злата в свежем интервью.

Наследница звезды "Тайн следствия" уверена, что юридическое образование в будущем обязательно пригодится. Впрочем, девушка не исключает, что ей придется получить еще образование, более осознанное.

Злата профессионально работает с лошадьми. Конным спортом она занимается с пяти лет и имеет звание мастера спорта. Дочь Ковальчук учит взрослых и детей сидеть в седле, тренирует молодых лошадок.

Конный спорт, подчеркивает Злата, – дорогое удовольствие. Скакуны содержатся в лучших условиях. Все заработанное на съемках "Тайн следствия" девушка тратила на своего любимца Листопада. Год назад она купила второго коня – Леву. Новичок очень молод, поэтому его приходится всему учить.

В соцсетях дочь Анны Ковальчук пока не зарабатывает. Более того, Злата закрыла страницу в "Инстаграм", устав от критики и придирок незнакомых людей.

Злата обожает брата Добрыню, которому весной исполнится 12 лет. Девушка с большой нежностью относится к младшему члену семьи, поэтому никогда на него не обижается всерьез. Новый год наследница звезды "Тайн следствия" будет встречать в кругу семьи.