Сжечь лицо кислотой: найден заказчик нападения на актрису сериала "Чикатило"

Артистка Алина Мещерякова давно получает угрозы.

Чуть более месяца назад актриса сериала "Чикатило" пережила нападение неизвестного. Алина Мещерякова подходила к своему подъезду, когда на нее набросился неизвестный мужчина. Незнакомец хватал девушку за интимные места и пытался целовать в губы.

Позднее неприятный эпизод пережила мать Мещеряковой – женщину облили зеленкой. Тогда стало ясно, что актрисе и ее близким вредят целенаправленно. Под подозрение попала бывшая девушка нынешнего избранника звезды сериала "Чикатило" Владимира Лаврова.

По словам Алины Мещеряковой, экс-возлюбленная ее парня, Алина Дупанова, угрожает и унижает ее в переписках. Более того, Дупанова, говорит актриса, обещает сжечь ей лицо кислотой.

За помощью актриса многосерийной картины "Чикатило" обратилась в редакцию шоу "На самом деле" Первого канала. Телевизионщики долго не могли уговорить Дупанову приехать в студию. Когда Алина все же появилась на съемочной площадке, она обвинила в происходящем Владимира Лаврова. Девушка назвала экс-избранника бабником, изменником и абьюзером.

Алина прошла проверку на детекторе лжи. Пульс Дупановой зашкаливал, когда ее спрашивали о нападении на Мещерякову. Эксперты шоу пришли к выводу, что подозрения звезды сериала "Чикатило" были не беспочвенны. Алина Дупанова заказала соперницу.