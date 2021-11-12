"Переигрывает": заявившую о маньяке актрису сериала "Чикатило" вывели на чистую воду

Эксперт проанализировал видео, в котором артистка эмоционально рассказывает о нападении на нее маньяка возле подъезда. Алина Мещерякова утверждала, что незнакомец пытался ее изнасиловать.
Специалист пришел к выводу, что, вероятно, некое событие произошло, но в реальности или лишь в воображении актрисы, – неясно. По словам Дроздовского, если выяснится, что звезда сериала "Чикатило" – левша, то она "переигрывает".
На основе технологии чтения по глазам нейролингвист отметил, что Алина Мещерякова что-то придумывает, вспоминает, а потом вновь конструирует нечто в своем воображении. Эксперт предположил, что какое-то событие было, но оно не являлось "глобальным".
Кроме того, Дроздовский добавил, что актеров учат демонстрировать набор разных эмоций, вживаясь в образ. Также специалист подчеркнул, что любая женщина, пережившая насилие, вряд ли будет сразу звонить пиарщику и тут же предаст инцидент публичной огласке. По его мнению, Алина Мещерякова просто решила хайпануть.
Популярные темы форума
Беда
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин
Блефаропластика, у кого сделать