"Переигрывает": заявившую о маньяке актрису сериала "Чикатило" вывели на чистую воду

Нейролингвист Кирилл Дроздовский усомнился в правдивости жалоб Алины Мещеряковой, игравшей в сериале "Чикатило".

Эксперт проанализировал видео, в котором артистка эмоционально рассказывает о нападении на нее маньяка возле подъезда. Алина Мещерякова утверждала, что незнакомец пытался ее изнасиловать.

Специалист пришел к выводу, что, вероятно, некое событие произошло, но в реальности или лишь в воображении актрисы, – неясно. По словам Дроздовского, если выяснится, что звезда сериала "Чикатило" – левша, то она "переигрывает".

На основе технологии чтения по глазам нейролингвист отметил, что Алина Мещерякова что-то придумывает, вспоминает, а потом вновь конструирует нечто в своем воображении. Эксперт предположил, что какое-то событие было, но оно не являлось "глобальным".

Кроме того, Дроздовский добавил, что актеров учат демонстрировать набор разных эмоций, вживаясь в образ. Также специалист подчеркнул, что любая женщина, пережившая насилие, вряд ли будет сразу звонить пиарщику и тут же предаст инцидент публичной огласке. По его мнению, Алина Мещерякова просто решила хайпануть.