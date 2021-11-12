Схватил у подъезда: на актрису сериала "Чикатило" напал маньяк

32-летняя Алина Мещерякова сообщила о нападении неизвестного. По словам актрисы сериала "Чикатило", ее пытались изнасиловать.
Кошмарный эпизод, как сообщил журналистам пресс-секретарь Мещеряковой, произошел 11 ноября в Москве, на Севастопольском проспекте. Алина подходила к своему подъезду, когда на нее накинулся злоумышленник и полез с поцелуями.
Девушке удалось отбиться от незнакомца. Мещерякова нанесла злодею удар каблуком и побежала домой.
В полицию пострадавшая заявлять боится. Как оказалось, это уже второе нападение. Возвращаясь домой поздно вечером 17 октября, Мещерякова заметила, что за ней увязался человек в медицинской маске. Тогда артистке удалось сбежать от подозрительного незнакомца. Окружение девушки не исключает, что виновником этих эпизодов может оказаться один и тот же человек, возможно, маньяк.
Актриса сериала "Чикатило" очень напугана. По словам Алины, она живет одна, поэтому беззащитна. Мещерякова планирует переехать на время в другой район, чтобы обезопасить себя. По данным телеграм-канала Shot, актриса успела снять злоумышленника на камеру мобильного телефона.
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