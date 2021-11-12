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Сериалы
Схватил у подъезда: на актрису сериала "Чикатило" напал маньяк

Схватил у подъезда: на актрису сериала "Чикатило" напал маньяк

Близкие артистки не исключают, что в городе орудует маньяк.
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32-летняя Алина Мещерякова сообщила о нападении неизвестного. По словам актрисы сериала "Чикатило", ее пытались изнасиловать.

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Кошмарный эпизод, как сообщил журналистам пресс-секретарь Мещеряковой, произошел 11 ноября в Москве, на Севастопольском проспекте. Алина подходила к своему подъезду, когда на нее накинулся злоумышленник и полез с поцелуями.

Девушке удалось отбиться от незнакомца. Мещерякова нанесла злодею удар каблуком и побежала домой.

В полицию пострадавшая заявлять боится. Как оказалось, это уже второе нападение. Возвращаясь домой поздно вечером 17 октября, Мещерякова заметила, что за ней увязался человек в медицинской маске. Тогда артистке удалось сбежать от подозрительного незнакомца. Окружение девушки не исключает, что виновником этих эпизодов может оказаться один и тот же человек, возможно, маньяк.

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Публикация от Alina Mescheryakova (@alinamescheryakova)

Актриса сериала "Чикатило" очень напугана. По словам Алины, она живет одна, поэтому беззащитна. Мещерякова планирует переехать на время в другой район, чтобы обезопасить себя. По данным телеграм-канала Shot, актриса успела снять злоумышленника на камеру мобильного телефона.

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Фото: Kozera / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2021, 15:22 Источник: "Московский Комсомолец" ✓ Надежный источник
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