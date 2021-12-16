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Сериалы
"Энергии объединились": задевшую чужое самолюбие звезду "Полярного" Катерину Шпицу прокляли

"Энергии объединились": задевшую чужое самолюбие звезду "Полярного" Катерину Шпицу прокляли

На популярную актрису Катерину Шпицу обрушились неприятности.
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Звезда сериала "Полярный" Катерина Шпица в сентябре выпустила книгу "Жизнь в эпизодах". На 256 страницах артистка рассказала о личной и творческой жизни, а также ответила на самые часто задаваемые вопросы о себе.

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 Екатерина Анатольевна Шпица

Екатерина Анатольевна Шпица актриса

Накануне, когда Катерина Шпица записывала аудиоверсию издания, она обнаружила в тексте много опечаток и пунктуационных ошибок. По словам знаменитости, досадные огрехи в книге – дело рук неграмотного корректора. Дескать, эксперт, который правил издание перед публикацией, убрал запятые, которые изначально были расставлены верно.

Катерина призналась, что рыдала полчаса, когда увидела то, что ушло в печать. Знаменитость вложила в книгу много сил и времени. Кроме того, артистка всю жизнь боролась за чистоту языка.

Шпица уже предъявила претензии человеку, который отвечал за проверку орфографии и пунктуации. В ответ Катерина услышала только нелепые извинения. Шпица вспомнила медика, который по ошибке отрезал пациенту здоровую ногу вместо больной, а после попросил его простить.

Звезда сериала "Полярный" понимает, что от опечаток в ее книге никто не умер. Между тем артистка считает, что большие проблемы начинаются с мелочей. Халатное отношение к работе во всех отраслях ведет наше общество к упадку.

Катерина Шпица в шутку отметила, что была проклята людьми, которым она всегда указывает на ошибки в речи. Актриса подозревает, что их "энергии задетых самолюбий" каким-то образом объединились.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 16:05 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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