Смерть сына и загадочный избранник: как сейчас живет вернувшаяся в сериал "Тайны следствия" Павловец

На телеканале "Россия 1" началась трансляция 21 сезона сериала "Тайны следствия". В новых эпизодах вернулся любимый многими персонаж – Людмила Колонкова, роль которой исполнила актриса Ольга Павловец.
Павловец не было в "Тайнах следствия" целых четыре сезона – актриса находилась в длительном декретном отпуске. В 2017 году знаменитость родила второго сына, которого назвала Андреем. Об отце мальчика ничего не известно. С некоторых пор Павловец не комментирует личную жизнь. "Официально я не замужем, а больше ничего не скажу!" – отвечает любопытным журналистам Ольга.
Старший сын звезды "Тайн следствия" Марк учится в пятом классе. Этого ребенка артистка родила от коллеги по цеху Ивана Шибанова. Много времени мальчик уделяет учебе и занятиям по плаванию. Павловец призналась, что хотела бы отдать сына в музыкальную школу, но тот не горит желанием. Ольга надеется, что ее младший ребенок будет более склонен к музыкальным дисциплинам.
В прошлом Павловец пережила большое горе – у актрисы умер первенец, Прохор. Наследник звезды "Тайн следствия" упал в канавку на даче и захлебнулся. В момент трагедии актриса была на съемках. За малышом присматривали бабушка и дедушка. С отцом Прохора, актером Дмитрием Щербиной, Ольга Павловец развелась до несчастного случая.
Звезда "Тайн следствия" не любит, когда журналисты напоминают ей о смерти сына. Актриса считает, что больше ей нечего сказать на эту тему. Зрителям, которые, как и она, столкнулись с потерей, Ольга Павловец желает найти в себе силы пережить горе и научиться жить с ним.