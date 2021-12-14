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Сериалы
Вид исхудавшей Ковальчук в новых сериях "Тайн следствия" ужаснул и встревожил

Вид исхудавшей Ковальчук в новых сериях "Тайн следствия" ужаснул и встревожил

Актрисе Анне Ковальчук советуют вспомнить о здоровье.
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Накануне на телеканале "Россия 1" состоялась премьера новых эпизодов сериала "Тайны следствия". На экраны вышел 21 сезон картины об очаровательном подполковнике юстиции Марии Швецовой.

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Поклонники "Тайн следствия" с нетерпением ждали выхода новой части. Лента транслируется уже два десятилетия, поэтому зрители успели сродниться с ее героями. Полюбили фанаты сериала и исполнительницу главной роли, актрису Анна Ковальчук.

В инстаграм-аккаунте Ковальчук зрители уже делятся впечатлениями от просмотра первого эпизода сезона. По мнению поклонников, 44-летняя актриса значительно потеряла в весе. Худоба Анны уже бросается в глаза, считают фанаты ленты. Встревоженные поклонники в ужасе. Они советуют артистке вспомнить о здоровье и поскорее вернуть сброшенные килограммы.

Отметим, около двух лет назад Анна Ковальчук увлеклась фитнесом. В разгар локдауна из-за пандемии коронавирусной инфекции актриса купила абонемент в спортклуб и с головой ушла в тренировки.

"Смотрю первую серию, интересно, но Марье Сергеевне надо срочно поправиться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "да точно. Обратила внимание", "Очень жду премьеру, любимая актриса Анна Ковальчук, в роли Марии Швецовой очаровательна! Рада, что возвращается ее подруга Люся Колонкова и судя по рекламе ее муж Дима, я очень хотела, чтобы они были опять вместе, но посмотрим. Всем большое спасибо за фильм, актерам и создателям премьеры. Жду!!!" – рассуждают поклонники Анны Ковальчук.

В новой части "Тайн следствия" перед главной героиней в исполнении актрисы Анны Ковальчук будут поставлены сложные задачи – расследовать убийство дочери влиятельного зарубежного бизнесмена и найти виновных в смерти двух звезд фигурного катания. Много внимания в 21 сезоне ленты будет уделено личной жизни персонажей. Новый избранник Марии Швецовой готов сделать предложение, но объявляется ее экс-супруг.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Semen Likhodeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 13:44 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Анне Ковальчук 39: от Маши Швецовой до Маргариты

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