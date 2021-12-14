Вид исхудавшей Ковальчук в новых сериях "Тайн следствия" ужаснул и встревожил

Накануне на телеканале "Россия 1" состоялась премьера новых эпизодов сериала "Тайны следствия". На экраны вышел 21 сезон картины об очаровательном подполковнике юстиции Марии Швецовой.
Поклонники "Тайн следствия" с нетерпением ждали выхода новой части. Лента транслируется уже два десятилетия, поэтому зрители успели сродниться с ее героями. Полюбили фанаты сериала и исполнительницу главной роли, актрису Анна Ковальчук.
В инстаграм-аккаунте Ковальчук зрители уже делятся впечатлениями от просмотра первого эпизода сезона. По мнению поклонников, 44-летняя актриса значительно потеряла в весе. Худоба Анны уже бросается в глаза, считают фанаты ленты. Встревоженные поклонники в ужасе. Они советуют артистке вспомнить о здоровье и поскорее вернуть сброшенные килограммы.
Отметим, около двух лет назад Анна Ковальчук увлеклась фитнесом. В разгар локдауна из-за пандемии коронавирусной инфекции актриса купила абонемент в спортклуб и с головой ушла в тренировки.
"Смотрю первую серию, интересно, но Марье Сергеевне надо срочно поправиться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "да точно. Обратила внимание", "Очень жду премьеру, любимая актриса Анна Ковальчук, в роли Марии Швецовой очаровательна! Рада, что возвращается ее подруга Люся Колонкова и судя по рекламе ее муж Дима, я очень хотела, чтобы они были опять вместе, но посмотрим. Всем большое спасибо за фильм, актерам и создателям премьеры. Жду!!!" – рассуждают поклонники Анны Ковальчук.
В новой части "Тайн следствия" перед главной героиней в исполнении актрисы Анны Ковальчук будут поставлены сложные задачи – расследовать убийство дочери влиятельного зарубежного бизнесмена и найти виновных в смерти двух звезд фигурного катания. Много внимания в 21 сезоне ленты будет уделено личной жизни персонажей. Новый избранник Марии Швецовой готов сделать предложение, но объявляется ее экс-супруг.