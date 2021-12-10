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Сериалы
Развод, слухи о бесплодии и тайная свадьба: почему известный актер Носик помалкивает о семейных делах

Развод, слухи о бесплодии и тайная свадьба: почему известный актер Носик помалкивает о семейных делах

Артист Александр Носик скрывает детали личной жизни.
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13 декабря на телеканале "Россия 1" стартует очередной сезон сериала "Тайны следствия". К культовой ленте, которая уже 21 год радует зрителя, в новой части присоединился актер Александр Носик. Между тем буквально на днях артиста можно было увидеть в многосерийном боевике "Горячая точка 2" телеканала НТВ и в еще одной ленте "России 1" "Ключ от всех дверей".

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Продуктивности Носика, который 6 ноября отметил 50-летие, можно только позавидовать. Александр не скрывает, что находит силу для новых свершений в любви. "Моя женщина должна жить ради меня, а я — ради нее", – рассказал однажды в интервью артист отечественных теленовелл.

О личной жизни Александр Носик старается не говорить, однако не скрывает, что его сердце давно несвободно. Звезда сериала "Горячая точка 2" носит обручальное кольцо.

Поговаривают, что артист и его избранница год назад сыграли тайную свадьбу. Если домыслы верны, то для артиста этот брак второй. Имя избранницы Носика неизвестно. Ходят слухи, что актер потерял голову от стройной брюнетки, которая младше его на два десятка лет.

"Любовь надо оберегать и не выставлять напоказ, чтобы твоя жизнь оставалась такой счастливой, как сегодня", – отбривается от любопытных журналистов артист.

Отметим, в прошлом у звезды сериала "Горячая точка 2" был неудачный опыт супружества с предпринимательницей по имени Ольга фон Зингер. Влюбленные познакомились на борту самолета в 2010 году. Александр сразу влюбился в стройную брюнетку, однако взаимности добился не сразу. Как вспоминала Ольга в программе НТВ "Секрет на миллион", артист был не в ее вкусе – слишком слащавый и с влажными ладошками. "Не выспавшийся, с синяками под глазами, весь какой-то помятый от недосыпа, улыбался так, что все пломбы в зубах мудрости были видны", – описывала избранника фон Зингер.

В 2017-м Александр и Ольга развелись. Расставание супругов спровоцировало появление массы домыслов, некоторые из них были кране неприятными. Неудивительно, что теперь Носик прикусил язык и помалкивает о семейных делах.

Ходили слухи, что брак развалился из-за измен Носика. Дескать, артист увлекся выпускницей "Фабрики звезд" Анастасией Крайновой. Позднее выяснилось, что недолгие отношения с певицей у артиста закрутились через месяц после расторжения брака. Называли светские сплетники еще одну возможную причину краха семьи – бесплодие артиста. Сам Носик эту информацию опроверг. О том, что Александр здоров и способен иметь детей, заявила и его экс-жена Ольга.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 17:09
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