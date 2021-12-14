"Это буду нести до конца": бездетная Ирина Розанова сообщила о страшных муках

60-летняя актриса Ирина Розанова три раза ходила под венец, но так и не познала радости материнства. Сегодня звезда экрана жалеет о том, что не обзавелась детьми. Актриса считает себя нереализованной до конца и страшно мучится от этого. "Это буду нести до конца", – поделилась Ирина Юрьевна.
В свежем интервью Розанова рассказала, что долгое время жила для себя и занималась только карьерой. Кроме того, Ирина Юрьевна никогда не чувствовала себя по-настоящему "за мужем". По словам знаменитости, она всегда все делала сама. Актриса любит зарабатывать и создавать быт для себя и своего партнера. "Дом – это место силы", – рассуждает знаменитость.
Ирина Юрьевна подчеркнула, что все ее любовные романы были искренними. Актриса никогда не связывалась с мужчинами из меркантильного интереса. "Это были эмоциональные, человеческие встречи", – отметила Розанова.
Напомним, впервые Ирина Розанова пошла под венец с режиссером Евгением Каменьковичем. Этот брак знаменитости продлился два года и распался на фоне бытовой неустроенности.
Вторым супругом актрисы кино и сериалов стал продюсер Тимур Вайнштейн. Из-за постоянной занятости артистка и ее избранник практически не виделись. Точка в этом союзе была поставлена, по слухам, после того как у Ирины Юрьевны случился выкидыш.
В третий раз знаменитость отправилась в ЗАГС с Григорием Беленьким, но и эти отношения потерпели крах. В разное время Ирине Розановой приписывали романы с режиссерами Дмитрием Месхиевым и Бахтияром Худойназаровым.