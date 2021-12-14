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Сериалы
Получили: взбешенный принц Уильям перекрыл кислород обидчикам

Получили: взбешенный принц Уильям перекрыл кислород обидчикам

Члены британской королевской семьи ненавидят сериал "Корона".
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Итонский колледж, что находится в Беркшире, запретил компании NETFLIX снимать сериал "Корона" в своих стенах. Частная британская школа для мальчиков, в которой когда-то учились принцы Уильям и Гарри, отказалась сотрудничать с лентой, против которой ополчились все без исключения члены королевской семьи.

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Колледж разорвал все отношения с киношниками после публикации в твитер-аккаунте NETFLIX анонса документального фильма о принцессе Диане. Создатели картины обещали раскрыть зрителям все тайны невестки Елизаветы II. Дескать, созданная ими лента ответит на возникшие во время просмотра четвертого сезона сериала "Корона" вопросы.

Получив пинка от Итонского колледжа NETFLIX обратилась к их конкурентам – к Винчестерскому колледжу. Руководство школы-интерната для мальчиков в Хэмпшире уже готово принять у себя съемочную группу ленты.

Напомним, сериал "Корона" для членов британской королевской семьи словно кость в горле. Лента рассказывает о жизни нынешней королевы Великобритании и ее ближайших родственников. Картина напоминает зрителям о событиях, о которых во дворце предпочитают молчать. Так, например, четвертый сезон "Короны", который вышел в ноябре 2020-го, повествует о несчастливом браке принцессы Дианы и принца Чарльза. Сюжет ленты прямо говорит о том, что сын королевы изменял жене с Камиллой Паркер-Боулз, в которую влюбился еще до женитьбы. Кроме того, картина сообщает, что Леди Ди страдала серьезным расстройством пищевого поведения – булимией.

Поговаривают, что пятый сезон "Короны" будет еще более скандальным. Новые серии покажут болезненную реакцию принца Уильяма на развод родителей. Кроме того, NETFLIX собирается экранизировать знаменитое интервью Дианы, которое она дала в 1995 году журналисту Мартину Баширу.

Уже известно, что принц Уильям, как в принципе и другие члены августейшей семьи, в бешенстве от своеволия создателей "Короны" и очень обижен. Внук британской королевы мечтает перекрыть кислород проекту от NETFLIX. Не исключено, что отказ Итонского колледжа – дело рук Уильяма. Возможно, руководство школы не захотело портить отношения с монаршим отпрыском, который имеет реальные шансы в будущем стать королем. Кроме того, в Итоне, скорее всего, будут учиться сыновья Уильяма – Джордж и Луи.

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Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2021, 15:45 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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