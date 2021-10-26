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Сериалы
Позеленел от злости: Принц Уильям взбесился из-за напоминания о скандальном признании матери

Позеленел от злости: Принц Уильям взбесился из-за напоминания о скандальном признании матери

Сын принцессы Дианы вышел из себя, но осознал свою беспомощность.
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В 1995 году свет увидело скандальное интервью принцессы Дианы Би-би-си. Общаясь с репортером Мартином Баширом, невестка британской королевы откровенно поведала о том, что несчастна и находится под сильнейшим давлением. Диана рассказала об изменах мужа Принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз, своей булимии, тревоге и безысходности.

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 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Интервью посмотрело более 23 миллионов человек. Оно произвело эффект разорвавшейся бомбы, спровоцировав скандал в королевской семье. Позднее выяснилось, что Мартин Башир обманом заманил принцессу на программу. Журналист показал Диане фальшивые банковские выписки, убедив ее в том, что люди из близкого окружения продают информацию о ней таблоидам. Кроме того, Башир знал о нестабильном эмоциональном состоянии невестки королевы – он воспользовался ее уязвимостью в своих целях.

Недавно стало известно, что сериал "Корона" собирается экранизировать скандальное интервью в новом сезоне. В пятой части проекта Netflix раскроет детали тех событий. Беседе Леди Ди и Мартина Башира будет посвящен целый эпизод.

Это новость взбесила сына принцессы Дианы, принца Уильяма. Наследник престола буквально позеленел от злости, когда осознал, что не в силах помешать киношникам. Повлиять на ситуацию не смогли даже принц Гарри и его жена Меган Маркл, которых с Netflix связывают рабочие отношения, – недавно актриса подписала с компанией многомиллионный контракт.

Виндзоры давно следят за "Короной". Сериал, в основу которого легли реальные события, напоминает публике о том, что августейшая семья хотела бы забыть навсегда.

"Это будет крайне неприятно, и единственная защита Уильяма – не смотреть сериал", – высказалась о бессилии принца Уильяма королевский эксперт Ингрид Сьюард.

Отметим, на момент обнародования интервью принцессы Дианы ее сыну Уильяму было 13 лет. Принц очень болезненно отреагировал на откровения матери, кроме того, после выхода программы его начали травить в школе. С одной стороны внук королевы жалел мать, с другой – винил за появившиеся у него проблемы. Позднее, будучи уже взрослым, принц Ульям заявил, что передача Би-би-си спровоцировала череду событий, которые в итоге привели к смерти его матери.

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Принц Уильям. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2021, 16:37 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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