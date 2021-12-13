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Сериалы
Наркоманка и разрушительница семей: как сейчас живет скандальная звезда "Великолепного века" Тюзюнатач

Наркоманка и разрушительница семей: как сейчас живет скандальная звезда "Великолепного века" Тюзюнатач

Знаменитость постоянно влипает в сомнительные истории.
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37-летняя актриса Беррак Тюзюнатач известна российскому зрителю благодаря работе в исторической теленовелле "Великолепный век". В картине о жизни султана и его гарема актриса исполнила роль дочери военачальника Хайреддина Барбароссы – Михринисы. Между тем на родине в Турции Тюзюнатач знают как человека постоянно ввязывающегося в скандалы.

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Так, например, шесть лет назад в ночном клубе Беррак Тюзюнатач задержала полиция. При обыске у девушки изъяли запрещенные вещества. Наркотики нашли и в крови артистки. В итоге любительнице травки дали два года условно и обязали пройти реабилитацию. Свою вину в суде Тюзюнатач так и не признала. На заседании Беррак заявила, что в самокрутке, которая хранилась в ее сумочке, был обычный табак.

Через год после шумихи звезда "Великолепного века" вновь оказалась на первых полосах газет. Журналисты выяснили, что Беррак Тюзюнатач встречается с актером Бирканом Сокуллу, которого увела из семьи. Ради красавицы-брюнетки артист оставил супругу, коллегу по цеху Айтен Аслы Энвер. Долгое время в Сети писали о скорой свадьбе Беррак и Биркана, но до брака так дело и не дошло.

Отношения с бизнесменом Берком Суябатмазом Беррак Тюзюнатач долгое время скрывала от публики. Дело в том, что предприниматель был женат. Когда связь Беррак и Берка вскрылась, в прессе поднялась шумиха. Супруга бизнесмена, телеведущая Бурджу Эсмерсой, подала на развод. На чужом несчастье счастья не построишь, поэтому отношения Суюбатмаза и Тюзюнатач закончились спустя восемь месяцев после скандала.

На этом любовные похождения разрушительницы семей Беррак Тюзюнатач не закончились. Следующей ее жертвой, по слухам, стал актер сериалов "Три куруша", "Любовь 101", "Дочь посла" Ураз Каигилароглу. Из-за интрижки со звездой "Великолепного века" артист развелся с женой Мелис и перестал общаться с лучшим другом Али Йоренчем, так как прежде Беррак Тюзюнатач встречалась с ним.

В мае 2021 года Тюзюнатач и Каигилароглу расстались. Сейчас звезда "Великолепного века" одинока. После череды неудачных романов Беррак залечивает сердечные раны.

"У меня никого нет. Я не влюблена. В моем сердце пусто, я занята только работой", – жаловалась знаменитость в недавнем интервью.

Беррак Тюзюнатач с головой ушла в работу. Знаменитость занялась дизайном украшений и купальников. Недавно звезда "Великолепного века" представила свою коллекцию пляжных бикини. В следующем, 2022 году, Тюзюнатач планирует выпустить свою линию одежды.

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Фото: www.instagram.com / berrocks
Автор: 13 декабря 2021, 16:33 Источник: rusturkey.com ✓ Надежный источник
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